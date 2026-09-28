Le auto tedesche sono arrivate al capolinea? Volkswagen taglia 100mila posti di lavoro e anche Mercedes è in crisi: cosa succede in Germania e perché per Merz sono caz*i amari

Insomma, è un bel casino per la Germania e per Friedrich Merz. Il cancelliere, che ha da poco subito una discreta batosta alle ultime elezioni in Sassonia, non ha proposto adeguate soluzioni per rianimare il pilastro dell'economia nazionale. “La chiusura degli stabilimenti automobilistici tradizionali tedeschi è il risultato di una politica economica ed energetica fallimentare”, ha tuonato qualche settimana fa Tino Chrupalla, portavoce federale dell'AfD, partito di estrema destra e in continua crescita, che ha attribuito la colpa all'esecutivo. Nel Paese si contano centinaia di manifestazioni di protesta contro la crisi dell'automotive. E neppure la stampa ha preso bene questo momento. “I produttori tedeschi hanno reagito con troppo ritardo al cambiamento di paradigma tecnologico. Per troppo tempo hanno fatto fortuna con i grandi e costosi motori a combustione interna. Nel frattempo, le aziende cinesi hanno sviluppato competenze nei motori elettrici, nelle batterie e nel software”, ha sintetizzato il quotidiano Frankfurter Rundschau. “Ora i produttori cinesi stanno inondando l'Europa di auto elettriche tecnicamente valide e spesso più economiche. Anche questa è la conseguenza del fatto che le aziende tedesche non hanno fatto i compiti a casa”, ha aggiunto la testata. Sipario, o quasi, sulle quattro ruote di Berlino.