Pisto è più “ano” che “meloni”: ditelo al pastorello di pecoroni che voleva essere un leader

Sigfrido Ranucci, invece, s’è dimostrato un terzino. Di quelli di una volta che guardano solo le caviglie senza tirare mai su la testa dall’unica cosa che devono fare: tenere a bada l’uomo. Colpire l’uomo. La metafora calcistica però non rende. Serve quella zootecnica: Sigfrido Ranucci, ieri, s’è dimostrato un pastorello di pecoroni rossi. Perché davanti a un Moreno Pisto su cui, tutto sommato, si poteva dire di tutto, ha detto l’unica cosa per attaccarlo che c’entrava proprio un cazzo di niente: meloniano. Tra l’altro postando pezzi di un articolo in cui Pisto, con titolo alla MOW e “foto a confondere”, raccontava che alle imminenti elezioni avrebbe votato l’unica migliore possibile. No Giorgia Meloni, ma Emma Bonino.

I pastorelli di pecoroni, però, evidentemente non leggono. L’importante è che abbiano un bastone da brandire al gregge gridando “Meloni”. E giù tutti i pecoroni rossi, e ciechi, a credere alla boiata colossale del Pisto in missione per conto di Giorgia. Una roba di una tristezza unica. Perché, lasciatemelo dire, racconta la storia di un uomo che voleva fare il leader muovendo dal peggiore dei presupposti. E cioè che sono tutti cretini. Al punto da usare le paroline magiche con quelli più fedeli, riducendoli, appunto, a pecoroni. Solo che chi guida pecoroni sarà sempre e solo un povero… pastorello ossessionato. Cioè, che Ranucci fosse un po’ ossessionato s’era capito, ma speravamo lo fosse solo per un’altra roba (due sillabe). Invece è Giorgia. La domanda per Silviofrido (Sigfrido, sorry), al di là di questo, resta comunque un’altra: se davvero pensa che un giornalista si muove sempre per conto di un mandante politico non sarà perché lo ha fatto lui in tutti questi anni?