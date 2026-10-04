Valter andava in giro ripetendo che gli inquirenti “non hanno niente”, e in effetti... Ma allora perché confessa? La risposta è un'altra domanda, più inquietante

C'è da pensare che il pesce di Lavitola fosse particolarmente buono. Oppure, con un po' di malizia, che alcuni dei commensali gradissero particolarmente la compagnia dell'oste. E non c'è da stupirsi, Lavitola, che in questi mesi abbiamo imparato a conoscere, è un uomo dalle mille vite, dalle mille storie, un grande affabulatore e catalizzatore di intenti. Bisognerebbe chiedersi però se con qualcuno il rapporto abbia travalicato la semplice compagnia. Una domanda che fa il paio con quello che ci ha detto la sorella di Valter, Maria Lavitola, in un'intervista esclusiva andata in onda su Rai3 alla trasmissione Filorosso di Antonino Monteleone: “Perché gli è stato dato tutto questo spazio? Voi, che adesso lo definite, giustamente, 'criminale', 'mafioso' lo sapevate già prima che fosse un pluripregiudicato. Perché i servizi segreti che vanno al ristorante di Lavitola? Per provare il ristorante, una volta ci sta, va bene. Ma non puoi andarci sempre”.

Certo, Lavitola è un uomo di rapporti, replica l'intervistatore, il direttore di MOW Moreno Pisto, uno che ha continuato a fare girare soldi e contatti in giro per il mondo, e la risposta di Maria è stata: “Ma se non hai la possibilità, se non hai appoggi, non lo puoi fare. Io non ho la possibilità di far girare soldi in Brasile o in Africa”.