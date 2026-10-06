I legali dei genitori di Yara Gambirasio: “Vogliono Garlasco 2”. Ma la verità è che è già peggio nonostante l’ultimo no dei giudici

Il pm ha ipotizzato un errore di taratura dell'orologio della macchina fotografica, mentre la Corte ha giudicato irrelevante l'eccezione, sostenendo che il profilo genetico di Bossetti è emerso in più punti degli indumenti. I giudici hanno inoltre stabilito che l'eventuale rinvenimento di profili Dna appartenenti ad altri soggetti non modificherebbe il quadro probatorio definitivo, che nel 2018 ha portato alla condanna all'ergastolo. Resta, però, un dato oggettivo inquietante: gli accertamenti genetici originari, dai quali è stato estratto il profilo di "Ignoto 1", vennero eseguiti dall'accusa in assenza della difesa, poiché Bossetti fu individuato solo quattro anni dopo la morte di Yara. Da allora, alla difesa è stata negata ogni possibilità di ripetere i test o di verificare direttamente lo stato di conservazione dei campioni biologici residui.

La difesa ha già annunciato che impugnerà il provvedimento: “Abbiamo fatto otto ricorsi, faremo assolutamente il nono e ci rivolgeremo alla Procura competente”, ha dichiarato l'avvocato Salvagni. Il no della Corte chiude formalmente l'ennesimo incidente d'esecuzione, quindi, ma non la partita e lascia aperto il dubbio metodologico sulla garanzia del contraddittorio scientifico. Ma pure un dubbio che riguarda la filosofia del diritto: è giusto che la verità processuale definitiva prevalga sempre sull'ulteriore verifica del dato biologico in questo tempo di enormi evoluzioni scientifiche?