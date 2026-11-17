Mentre Report muore, Spotlight, il programma dove è stato più o meno forzatamente accasato Sigfrido Ranucci, cresce. Ma chiamarlo programma d’inchiesta, alla luce di quello che vi diremo oggi, continua a risultarci difficile, ma andiamo con ordine. Report è ricominciato l’8 novembre con 1,18 milioni di spettatori e il 6,6% di share, il peggior esordio degli ultimi anni, per poi scendere nella seconda puntata a 876mila spettatori e al 4,5%. Spotlight, intanto, ha registrato ieri sulla rete all news il risultato record di oltre 230mila spettatori, con punte dello 0,8% di share. Merito, a quanto pare, dello zoccolo duro rannucciano, che come abbiamo visto in questi mesi gli è santamente devoto e che sta boicottando la domenica sera di Rai3 per trasferirsi su Rainews24.
Una puntata annunciata, come al solito, in pompa magna sui social di Ranucci, promettendo “documenti inediti dei finanziamenti del Qatar a Netanyahu e ad Hamas con la benedizione dei servizi segreti israeliani”. Con annessi e connessi sperticati commenti adulanti e belanti sul “vero giornalismo” e menate del genere. Peccato che di nuove notizie e di documenti inediti, nella puntata andata in onda ieri, non ci sia traccia, anzi.
Il servizio, firmato dalla giornalista Giulia Bosetti, si intitola “Le valigie di Bibi” e parte dall’attualità, dalle recenti elezioni israeliane, dall’ascesa dei partiti arabi e dall’accusa del premier uscente Netanyahu di “influenze straniere” nel voto, in particolare da parte del Qatar. C’è un’intervista a Gonen Ben Itzhak, l’ex coordinatore dello Shin Bet oggi tra i più duri accusatori di Netanyahu. Parla Ofer Cassif, deputato di Hadash, il partito arabo-ebraico della Lista Comune. Racconta la sua storia Abed Abu Shehadeh, giornalista e attivista di Balad, legato ad Al Jazeera: trattenuto per cinque giorni dallo Shin Bet, senza accuse, per un’intervista fatta in Qatar con l’ex deputato Bishara. Poi si arriva al dunque, alle famose “valigie” promesse dal titolo, quelle che avrebbero attraversato il deserto per finire dal Qatar ad Hamas con il beneplacito di Netanyahu.
Peccato che il servizio, nei fatti, finisca praticamente qui, quantomeno nelle novità. I “documenti inediti” tanto decantati sono quattro carte già note dal 2024, consegnate a Bosetti da Marc Eichinger, un ex uomo dell’intelligence francese. Sono un documento della Qatar National Bank, datato 5 luglio 2012, su un bonifico di 50 milioni di dollari dalla Qatar Foundation a World Vision, organizzazione sospettata di finanziare Hamas attraverso Israele; una segnalazione dell’unità antiriciclaggio giordana su quel bonifico sospetto; un documento che inoltra i dettagli al procuratore generale e segnala il sequestro dei fondi; e la lettera del ministro dell’Economia del Qatar, Yousef Hussein Kamal, secondo cui 50 milioni sarebbero stati consegnati in contanti a Netanyahu tramite il servizio di sicurezza qatariota, dopo che il tentativo di bonifico formale era fallito: le famose valigie. Vengono presentati come “nuovi documenti esclusivi, mai divulgati” e come prove dei finanziamenti del Qatar ad Hamas e a Netanyahu. Ma quei documenti sono stati divulgati eccome: il MEMRI li ha pubblicati nel luglio 2024, e lo stesso mese li aveva mostrati, in un servizio della stessa Bosetti su Spotlight, intitolato “Le valigette” (grande fantasia anche nei titoli).
Il servizio, firmato dalla giornalista Giulia Bosetti, si intitola “Le valigie di Bibi” e parte dall’attualità, dalle recenti elezioni israeliane, dall’ascesa dei partiti arabi e dall’accusa del premier uscente Netanyahu di “influenze straniere” nel voto, in particolare da parte del Qatar. C’è un’intervista a Gonen Ben Itzhak, l’ex coordinatore dello Shin Bet oggi tra i più duri accusatori di Netanyahu. Parla Ofer Cassif, deputato di Hadash, il partito arabo-ebraico della Lista Comune. Racconta la sua storia Abed Abu Shehadeh, giornalista e attivista di Balad, legato ad Al Jazeera: trattenuto per cinque giorni dallo Shin Bet, senza accuse, per un’intervista fatta in Qatar con l’ex deputato Bishara. Poi si arriva al dunque, alle famose “valigie” promesse dal titolo, quelle che avrebbero attraversato il deserto per finire dal Qatar ad Hamas con il beneplacito di Netanyahu.
Peccato che il servizio, nei fatti, finisca praticamente qui, quantomeno nelle novità. I “documenti inediti” tanto decantati sono quattro carte già note dal 2024, consegnate a Bosetti da Marc Eichinger, un ex uomo dell’intelligence francese. Sono un documento della Qatar National Bank, datato 5 luglio 2012, su un bonifico di 50 milioni di dollari dalla Qatar Foundation a World Vision, organizzazione sospettata di finanziare Hamas attraverso Israele; una segnalazione dell’unità antiriciclaggio giordana su quel bonifico sospetto; un documento che inoltra i dettagli al procuratore generale e segnala il sequestro dei fondi; e la lettera del ministro dell’Economia del Qatar, Yousef Hussein Kamal, secondo cui 50 milioni sarebbero stati consegnati in contanti a Netanyahu tramite il servizio di sicurezza qatariota, dopo che il tentativo di bonifico formale era fallito: le famose valigie. Vengono presentati come “nuovi documenti esclusivi, mai divulgati” e come prove dei finanziamenti del Qatar ad Hamas e a Netanyahu. Ma quei documenti sono stati divulgati eccome: il MEMRI li ha pubblicati nel luglio 2024, e lo stesso mese li aveva mostrati, in un servizio della stessa Bosetti su Spotlight, intitolato “Le valigette” (grande fantasia anche nei titoli).
E allora, riguardando con più attenzione il servizio del 2024 e quello andato in onda, si scopre che la grande inchiesta presentata da Ranucci è in realtà... un riciclone. La voce fuori campo di Bosetti è la stessa, dice le stesse cose, le interviste sono sempre quelle e solo in alcuni casi cambiano le immagini in sovrimpressione. Dal minuto 19 al minuto 27 del servizio del 2026 e dal 16 al 25 di quello del 2024 è praticamente identico, sovrapponibile. Identica è anche la fine: passano due anni ma Bosetti arriva alle stesse identiche conclusioni, senza nemmeno lo sforzo di riregistrarle per legarle all’attualità. E la circostanza non viene esplicitata né nel servizio né nei post di Ranucci, che anzi parlano di “documenti inediti”. Probabilmente è caduto in un suo vecchio vizio, starà ancora verificando... magari a fine tour.