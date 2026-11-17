Il servizio, firmato dalla giornalista Giulia Bosetti, si intitola “Le valigie di Bibi” e parte dall’attualità, dalle recenti elezioni israeliane, dall’ascesa dei partiti arabi e dall’accusa del premier uscente Netanyahu di “influenze straniere” nel voto, in particolare da parte del Qatar. C’è un’intervista a Gonen Ben Itzhak, l’ex coordinatore dello Shin Bet oggi tra i più duri accusatori di Netanyahu. Parla Ofer Cassif, deputato di Hadash, il partito arabo-ebraico della Lista Comune. Racconta la sua storia Abed Abu Shehadeh, giornalista e attivista di Balad, legato ad Al Jazeera: trattenuto per cinque giorni dallo Shin Bet, senza accuse, per un’intervista fatta in Qatar con l’ex deputato Bishara. Poi si arriva al dunque, alle famose “valigie” promesse dal titolo, quelle che avrebbero attraversato il deserto per finire dal Qatar ad Hamas con il beneplacito di Netanyahu.

Peccato che il servizio, nei fatti, finisca praticamente qui, quantomeno nelle novità. I “documenti inediti” tanto decantati sono quattro carte già note dal 2024, consegnate a Bosetti da Marc Eichinger, un ex uomo dell’intelligence francese. Sono un documento della Qatar National Bank, datato 5 luglio 2012, su un bonifico di 50 milioni di dollari dalla Qatar Foundation a World Vision, organizzazione sospettata di finanziare Hamas attraverso Israele; una segnalazione dell’unità antiriciclaggio giordana su quel bonifico sospetto; un documento che inoltra i dettagli al procuratore generale e segnala il sequestro dei fondi; e la lettera del ministro dell’Economia del Qatar, Yousef Hussein Kamal, secondo cui 50 milioni sarebbero stati consegnati in contanti a Netanyahu tramite il servizio di sicurezza qatariota, dopo che il tentativo di bonifico formale era fallito: le famose valigie. Vengono presentati come “nuovi documenti esclusivi, mai divulgati” e come prove dei finanziamenti del Qatar ad Hamas e a Netanyahu. Ma quei documenti sono stati divulgati eccome: il MEMRI li ha pubblicati nel luglio 2024, e lo stesso mese li aveva mostrati, in un servizio della stessa Bosetti su Spotlight, intitolato “Le valigette” (grande fantasia anche nei titoli).

Il servizio, firmato dalla giornalista Giulia Bosetti, si intitola “Le valigie di Bibi” e parte dall’attualità, dalle recenti elezioni israeliane, dall’ascesa dei partiti arabi e dall’accusa del premier uscente Netanyahu di “influenze straniere” nel voto, in particolare da parte del Qatar. C’è un’intervista a Gonen Ben Itzhak, l’ex coordinatore dello Shin Bet oggi tra i più duri accusatori di Netanyahu. Parla Ofer Cassif, deputato di Hadash, il partito arabo-ebraico della Lista Comune. Racconta la sua storia Abed Abu Shehadeh, giornalista e attivista di Balad, legato ad Al Jazeera: trattenuto per cinque giorni dallo Shin Bet, senza accuse, per un’intervista fatta in Qatar con l’ex deputato Bishara. Poi si arriva al dunque, alle famose “valigie” promesse dal titolo, quelle che avrebbero attraversato il deserto per finire dal Qatar ad Hamas con il beneplacito di Netanyahu.

Peccato che il servizio, nei fatti, finisca praticamente qui, quantomeno nelle novità. I “documenti inediti” tanto decantati sono quattro carte già note dal 2024, consegnate a Bosetti da Marc Eichinger, un ex uomo dell’intelligence francese. Sono un documento della Qatar National Bank, datato 5 luglio 2012, su un bonifico di 50 milioni di dollari dalla Qatar Foundation a World Vision, organizzazione sospettata di finanziare Hamas attraverso Israele; una segnalazione dell’unità antiriciclaggio giordana su quel bonifico sospetto; un documento che inoltra i dettagli al procuratore generale e segnala il sequestro dei fondi; e la lettera del ministro dell’Economia del Qatar, Yousef Hussein Kamal, secondo cui 50 milioni sarebbero stati consegnati in contanti a Netanyahu tramite il servizio di sicurezza qatariota, dopo che il tentativo di bonifico formale era fallito: le famose valigie. Vengono presentati come “nuovi documenti esclusivi, mai divulgati” e come prove dei finanziamenti del Qatar ad Hamas e a Netanyahu. Ma quei documenti sono stati divulgati eccome: il MEMRI li ha pubblicati nel luglio 2024, e lo stesso mese li aveva mostrati, in un servizio della stessa Bosetti su Spotlight, intitolato “Le valigette” (grande fantasia anche nei titoli).