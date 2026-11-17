Sedici anni di reclusione, esattamente come in primo grado. Solo che in Italia mica è mai tutto liscio e normale. Però andiamo per ordine. La Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro, presieduta dal giudice Piero Santese, ha confermato oggi la condanna nei confronti di Isabella Internò per la morte di Donato “Denis” Bergamini, il centrocampista del Cosenza trovato sull’asfalto della Statale 106 Jonica, a Roseto Capo Spulico, la sera del 18 novembre 1989. Un verdetto che arriva alla vigilia del trentasettesimo anniversario di quella tragedia, dopo anni di archiviazioni, riesumazioni, perizie medico-legali ribaltate e una battaglia giudiziaria infinita portata avanti dalla sorella Donata e dal padre Domizio. Solo che, leggendo il dispositivo, è già fin troppo facile capire che la Cassazione potrà ribaltare tutto.
La pubblica accusa, rappresentata dal pm Luca Primicerio, aveva chiesto un inasprimento pesante della pena: 23 anni di carcere, il riconoscimento dell’aggravante della premeditazione e la prevalenza delle aggravanti sulle attenuanti generiche. I giudici di secondo grado hanno detto no. Confermati i 16 anni inflitti nell’ottobre 2024 dalla Corte d’Assise di Cosenza. Significa che l’impianto dell’accusa regge sulla colpevolezza dell’ex fidanzata. Ma c’è il casino confuso del concorso in omicidio volontario. Secondo la ricostruzione sposata dai giudici, Denis Bergamini non si è mai tuffato volontariamente sotto le ruote del camion guidato da Raffaele Pisano, come raccontato per oltre trent’anni dalla versione ufficiale del suicidio. Per le sentenze, il calciatore sarebbe stato prima narcotizzato o reso incapace di difendersi, poi ucciso per asfissia meccanica con uno strumento morbido e infine adagiato sull’asfalto della Statale 106, già morto o in fin di vita, per simulare l’investimento. Una dinamica complessa, fisica, che richiede necessariamente più mani, più forze e un’organizzazione logistica sul posto.
Ma chi avrebbe eseguito materialmente quell’aggressione. Nei fascicoli della Procura di Castrovillari, l’ombra dei complici porta dentro la cerchia familiare dell’imputata: il padre Franco Internò, ormai deceduto da tempo, e il cugino Roberto Internò, 65 anni, nei confronti del quale i magistrati hanno chiuso le indagini preliminari soltanto lo scorso 28 settembre, ipotizzando a suo carico il concorso in omicidio volontario aggravato. Insomma: Isabella Internò esce dall’appello con una condanna per concorso in omicidio, ma il presunto esecutore materiale ancora in vita non è nemmeno stato rinviato a giudizio e dovrà affrontare un procedimento separato tutto da celebrare.
La difesa guidata dagli avvocati Angelo Pugliese e Cataldo Intrieri ha già annunciato il ricorso in Cassazione. E lì ci sarà da capire quanto quel “in concorso” sarà lasciato passare. Intanto, per capire come i giudici di Catanzaro abbiano risolto il paradosso di un concorso senza complici già giudicati e senza premeditazione riconosciuta, bisognerà aspettare novanta giorni per il deposito delle motivazioni.