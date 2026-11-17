Ma chi avrebbe eseguito materialmente quell’aggressione. Nei fascicoli della Procura di Castrovillari, l’ombra dei complici porta dentro la cerchia familiare dell’imputata: il padre Franco Internò, ormai deceduto da tempo, e il cugino Roberto Internò, 65 anni, nei confronti del quale i magistrati hanno chiuso le indagini preliminari soltanto lo scorso 28 settembre, ipotizzando a suo carico il concorso in omicidio volontario aggravato. Insomma: Isabella Internò esce dall’appello con una condanna per concorso in omicidio, ma il presunto esecutore materiale ancora in vita non è nemmeno stato rinviato a giudizio e dovrà affrontare un procedimento separato tutto da celebrare.

La difesa guidata dagli avvocati Angelo Pugliese e Cataldo Intrieri ha già annunciato il ricorso in Cassazione. E lì ci sarà da capire quanto quel “in concorso” sarà lasciato passare. Intanto, per capire come i giudici di Catanzaro abbiano risolto il paradosso di un concorso senza complici già giudicati e senza premeditazione riconosciuta, bisognerà aspettare novanta giorni per il deposito delle motivazioni.