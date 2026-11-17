Così è accaduto che due persone fossero in carcere condannate per lo stesso omicidio, un vulnus giuridico che però non era considerato sufficiente per ottenere la prima revisione del processo almeno fino ad oggi quando ciò è stato possibile grazie al lavoro del pool di genetisti che hanno stabilito che le esigue tracce di dna sulla catenina incriminata sono frutto di un errore dovuto ad una contaminazione causata dall’interruzione della catena di conservazione del reperto. Si, avete capito bene. Un errore dovuto ad una contaminazione, un errore che è costato 12 anni di carcere ad un innocente proprio come è avvenuto per Alberto Stasi per il quale proprio in questi giorni si attende l’esito della richiesta di revisione del processo. Nel caso di Stasi quei dannati pedali su cui non c’era il dna di Chiara Poggi, nel caso della Busetto quella dannata collanina su cui non c’era il dna di Lidia Pamio. E come nel caso del delitto di Garlasco, anche nel caso del delitto di Mestre ci sono le indagini e le inchieste giornalistiche delle Iene che mai come nel caso di Monica Busetto sono state preziose perché grazie all’analisi di alcune foto provenienti dall’album di famiglia della vittima hanno potuto stabilire con certezza che la collanina abitualmente indossata dalla Pamio non era quella rinvenuta nel portagioie della Busetto. Come ben spiegato nel corso del programma Storie Italiane dagli avvocati della Busetto le analisi sulla foto della catenina che la vittima indossava la sera prima di essere assassinata hanno ampiamente dimostrato che il monile era completamente diverso sia per la lunghezza che per la lavorazione delle maglie.

Indagini frettolose, contaminazioni di materiale genetico, pregiudizi costruiti intorno a soggetti che sembravano rivestire il ruolo di “perfetti colpevoli” per mettere in galera qualcuno e fare bella figura con i media e l’opinione pubblica. Monica Busetto come Alberto Stasi vittime dell’innamoramento di una tesi che produce sentenze sulle quali ci sono sempre stati molti ragionevoli dubbi. Errori giudiziari che hanno pesato in maniera gravissima sulla vita di esseri umani e che suscitano inevitabilmente una domanda: chi pagherà i danni materiali, economici, morali ed esistenziali di Alberto Stasi e Monica Busetto?