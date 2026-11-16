Caso Mollicone, la figlia di Santino Tuzi a MOW: “Ma quale suicidio?” Sull’Arma che è sacra, “le divise sporcate dagli uomini”, la presunta amante e le ritrattazioni…

Niente di forzato, quindi. Ma neanche niente di meditato…

C'erano diverse personalità presenti: il procuratore, il PM, il capitano che ha fatto quel bluff, il maresciallo Evangelista, il maresciallo Sperati. Non era solo. Non credo che si fossero messi d'accordo prima, perché nessuno sapeva di preciso perché venisse ascoltato quel giorno. Persino il maresciallo Terzini pensava che papà fosse convocato per una denuncia fatta da lui e da un collega contro Evangelista tempo prima. Insomma, non pensavano che la convocazione fosse per la morte di Serena. Semplicemente, mio padre ha deciso di parlare e raccontare quello che sapeva, mentre gli altri no. Ognuno ha pensato per sé. Lui è stato meno arrivista.

Poi ci fu la ritrattazione. Come ci si arriva?

L'8 aprile mio padre incontra il maresciallo Quattrale, che era in servizio con lui in caserma. Nelle intercettazioni si sente chiaramente Quattrale che gli dice: "Tuzi, vedi a quello che dici, perché così metti in cattiva luce pure noi, quelli che stavano con te. Devi dire che siamo andati a fare una notifica". E che quindi non poteva aver visto Serena entrare in caserma. E infatti il giorno dopo, quindi il 9 aprile, mio padre va in procura e ripete esattamente quelle stesse parole: dice che aveva detto fesserie e che erano andati a fare una notifica. Le stesse identiche parole che si sentono nell’intercettazione. Non fu una scelta spontanea. C'è stato poi un confronto con la presunta amante di papà, una donna che all'inizio aveva dichiarato di essere passata in caserma a portare un panino e di aver visto Serena, per poi rimangiare tutto negli anni. Dopo quel confronto con lei, papà ha confermato la prima versione: "Guardate, Serena quel giorno è entrata, l'ho vista entrare e non l'ho vista uscire". Quella ritrattazione del 9 aprile era pilotata, non spontanea. E mi sono sempre assunta la responsabilità di dirlo e ribadirlo.

A proposito di quella donna, hai mai provato a parlarle dopo la morte di tuo padre?

Sì. All'inizio ci dissero che papà si era suicidato per motivi passionali, che lei lo aveva rifiutato. Volevo capire gli ultimi minuti di vita di mio padre, così la cercai. Tramite sua figlia le chiesi di vederci in un bar, in un luogo pubblico, senza scenate, solo per parlare di quella mattina. Mi rispose di no, che non aveva niente da condividere con me e che tutto ciò che sapeva lo aveva già detto ai carabinieri. Anzi, mi chiese se potevo aiutarla a riavere dei biglietti e dei regali che mio padre le aveva lasciato e che le erano stati sequestrati. Non volle mai incontrarmi.

Oggi, quando leggi o ascolti certe notizie su inchieste del passato e vedi cosa alcuni uomini dell'Arma hanno combinato, cosa provi?

Io continuo ad avere fiducia nella giustizia e nel lavoro dell'Arma. L’Arma era sacra e resta sacra. Così mi ha insegnato mio padre. Le divise, diceva sempre, le indossano gli uomini e le condotte sono sempre degli uomini, mai delle divise. Ho fatto tutto questo percorso insieme al babbo di Serena, Guglielmo Mollicone, per me un uomo di immenso esempio. Mi ha insegnato una frase che porto dentro come un macigno: "Non bisogna giudicare la divisa, ma la persona che la indossa". Gli errori ci sono stati, ma sono stati commessi dagli uomini, non dall'istituzione. E se oggi siamo al processo per Serena, è sempre grazie ad altri carabinieri che hanno fatto il loro lavoro in modo giusto, senza scorciatoie. La fiducia non va persa.

In questi giorni ci sono stati anche attacchi o post piuttosto forti, ad esempio da parte del criminologo Lavorino, consulente della difesa Mottola nel processo Mollicone...

Mi dispiace che questa persona si intrometta continuamente ostacolando il lavoro che stiamo facendo. Noi non abbiamo accusato nessuno in particolare per la morte di mio padre, non abbiamo puntato il dito perché non è nostro compito: saranno le indagini della procura a stabilire le responsabilità. Non capisco tutto questo accanimento contro di noi e contro il mio consulente che ha lavorato in modo onesto e dignitoso. Se, come sostiene lui, la storia di mio padre è fuori da tutto il caso Mollicone, non si capisce perché continui a difendersi, e attaccarci, così. Noi cerchiamo solo la verità.