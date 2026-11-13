Mamma e figlia avvelenate a Natale: inutile negare che si segue anche la pista peggiore. Intanto l’avvocato di Gianni Di Vita…

Eppure, a guardare tutto proprio con cinico realismo e senza lasciarsi ipnotizzare dalle suggestioni mediatiche, questa pista continua a restare pochissimo credibile. Primo, per una questione puramente umana e fisiologica: la ricina non concede una morte dolce né fulminea, ma infligge dolori atroci, un lento e devastante sgretolamento degli organi interni. Risulta quasi assurdo pensare che una ragazzina di quindici anni, ritrovandosi a agonizzare tra le urla insieme a sua madre, non abbia trovato un solo istante di lucidità per confessare tutto, fosse anche solo per implorare aiuto e provare a salvarsi la vita. Secondo, c’è l’ostacolo tecnico: la ricina non si compra al supermercato. È una tossina difficilissima da reperire sul mercato clandestino e altrettanto complessa da estrarre in forma letale con quei metodi artigianali che pure sono noti nel mondo agricolo e tra gli anziani delle campagne molisane.

La Procura di Larino, insomma, non ha stretto il cerchio, come annunciavano tutti tempo fa. Ma non ha nemmeno perso la bussola: sta semplicemente blindando l’inchiesta da ogni possibile falla, in attesa che dal Robert Koch Institut di Berlino arrivino finalmente gli esiti sui 131 campioni sequestrati nell’abitazione di Pietracatella. A proposito dei laboratori tedeschi, proprio nelle ultime ore l’avvocato di Gianni Di Vita, Vittorino Facciolla, ha spiegato all’Ansa che lui e il suo assistito non sanno ancora nulla ma “non sono preoccupati”, perché “si deve preoccupare chi è responsabile di qualche cosa”, pur ammettendo che di rinvio in rinvio si arriverà probabilmente alla fine dell’anno per sapere se la tossina fosse davvero in qualche alimento. Al di là dei pc nelle scuole e delle inquietudini social, la pista più solida resta quella di un delitto maturato dentro la cerchia ristretta, tra gli affetti.