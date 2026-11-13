Mamma e figlia avvelenate a Natale: inutile negare che si segue anche la pista peggiore. Intanto l’avvocato di Gianni Di Vita…

Garlasco insegna che a indagare con le mani sugli occhi e sotto la guida della supponenza si possono fare solo errori. Guardare le possibilità della realtà, però, a volte rende cinici. E spietati. A Pietracatella hanno dovuto impararlo presto gli inquirenti che stanno lavorando per capire chi e perché ha ucciso Antonella Di Ielsi e sua figlia Sara Di Vita. Guardare in faccia le possibilità della realtà, inevitabilmente, significa infatti andare anche a cercare di capire dove non si vorrebbe mai. E dove sembra assurdo. Senza giri di parole? Hanno iniziato a scandagliare anche la pista peggiore, la più scomoda, quella che nessuno vorrebbe mai pronunciare a alta voce davanti a una bara bianca: il sospetto che a maneggiare la ricina, provocando accidentalmente la propria morte e quella della madre Antonella Di Ielsi, possa essere stata proprio la quindicenne Sara Di Vita. Magari avendo “progettato” altro, un gesto dimostrativo, un errore di calcolo maturato nel buio di un disagio adolescenziale che oggi emerge a brandelli dai suoi profili social.
È un’ipotesi che la Procura di Larino e la Squadra Mobile di Campobasso hanno il dovere istituzionale di vagliare. Perché le indagini a 360 gradi non ammettono tabù né santificazioni preventive. Lo dimostrano i nuovi interrogatori di mercoledì 11 novembre, con altri docenti del liceo classico Carlo Magno e alcune compagne di classe convocati in Questura per ricostruire ogni singola confidenza della ragazza, così come il sequestro dei computer scolastici e lo scandaglio dei forum frequentati dai giovanissimi. A dare benzina a questa pista ci sono anche le frasi messe in piazza su TikTok, poi rimbalzate anche in televisione a Ore 14: quel selfie allo specchio in cui Sara ringraziava i genitori per gli immensi sacrifici salvo aggiungere “ma quando esco di casa farò sempre un sospiro di sollievo”, quel “forse sono una brutta persona, forse sono il problema”, fino al riferimento ai “figli di un divorzio” sotto un brano di Marracash. Materiale adolescente, ma che inevitabilmente spinge chi indaga anche a non escludere che il veleno sia entrato in casa attraverso le mani della più giovane delle vittime.
Eppure, a guardare tutto proprio con cinico realismo e senza lasciarsi ipnotizzare dalle suggestioni mediatiche, questa pista continua a restare pochissimo credibile. Primo, per una questione puramente umana e fisiologica: la ricina non concede una morte dolce né fulminea, ma infligge dolori atroci, un lento e devastante sgretolamento degli organi interni. Risulta quasi assurdo pensare che una ragazzina di quindici anni, ritrovandosi a agonizzare tra le urla insieme a sua madre, non abbia trovato un solo istante di lucidità per confessare tutto, fosse anche solo per implorare aiuto e provare a salvarsi la vita. Secondo, c’è l’ostacolo tecnico: la ricina non si compra al supermercato. È una tossina difficilissima da reperire sul mercato clandestino e altrettanto complessa da estrarre in forma letale con quei metodi artigianali che pure sono noti nel mondo agricolo e tra gli anziani delle campagne molisane.
La Procura di Larino, insomma, non ha stretto il cerchio, come annunciavano tutti tempo fa. Ma non ha nemmeno perso la bussola: sta semplicemente blindando l’inchiesta da ogni possibile falla, in attesa che dal Robert Koch Institut di Berlino arrivino finalmente gli esiti sui 131 campioni sequestrati nell’abitazione di Pietracatella. A proposito dei laboratori tedeschi, proprio nelle ultime ore l’avvocato di Gianni Di Vita, Vittorino Facciolla, ha spiegato all’Ansa che lui e il suo assistito non sanno ancora nulla ma “non sono preoccupati”, perché “si deve preoccupare chi è responsabile di qualche cosa”, pur ammettendo che di rinvio in rinvio si arriverà probabilmente alla fine dell’anno per sapere se la tossina fosse davvero in qualche alimento. Al di là dei pc nelle scuole e delle inquietudini social, la pista più solida resta quella di un delitto maturato dentro la cerchia ristretta, tra gli affetti.