Omicidio Stefani: la mamma di Sofia a fuoco su Gualandi per lo sparo al volto e la manipolazione (e basta con le ca*zate sul BDSM)

Davvero si vuole cercare di sminuire la rilevanza di un documento che, come sostiene non solo la pubblica accusa ma anche la madre della vittima, in realtà costituisce la prova che Gualandi abbia approfittato della sua autorità e della sua posizione di potere per assoggettare e manipolare psicologicamente la Stefani? Sofia era una giovane donna con delle fragilità complicate da un pregresso licenziamento e nel suo incarico di vigilessa, per quanto precaria, aveva visto una possibilità di riscatto e rivincita ma è stata una preda fin troppo facile per un soggetto spregiudicato come Gualandi che, approfittando della sua posizione dominante e della gerarchia dovuta al ruolo che rivestiva, non si è lasciato scappare l’occasione per esercitare la propria smania di potere e controllo sulla giovane sia dal punto di vista professionale che da quello sessuale. Come evidenziato dalla pm Lucia Russo durante il processo di primo grado, Gualandi aveva costruito un castello di menzogne per intrappolare la vittima in un rapporto fortemente tossico e squilibrato mentre raccontava alla moglie che era Sofia a perseguitarlo e a pregarlo di intrattenere una relazione affettiva con lui assolutamente intenzionato a troncare quello che era stato solo un banale flirt. Bugie su bugie comprovate dai messaggi che l’imputato continuava a scambiare con la vittima a testimonianza del fatto che non intendeva lasciarsi scappare una preda tanto appetibile per la sua natura di narcisista patologico. Secondo la pubblica accusa l’omicidio di Sofia sarebbe avvenuto proprio nell’ambito di una ciclica alternanza di momenti di quiete e tensione che Gualandi metteva in atto per tenere legata a sè la vittima e il colpo di pistola sarebbe stato esploso volontariamente per ucciderla e sfigurarla e non accidentalmente in seguito ad una colluttazione. Anche durante l’ultima udienza del processo d’appello la pubblica accusa ha smontato l’ipotesi che Gualandi avesse preso la pistola dal proprio armadietto per pulirla perché l’arma era carica e ha dimostrato che in assenza di dna e impronte della vittima sull’arma stessa è impossibile sostenere che il colpo sia partito per sbaglio durante una colluttazione. Inoltre le indagini hanno dimostrato che sono trascorsi 202 secondi (quasi tre minuti e mezzo) prima che Gualandi si decidesse a chiamare il 118, una versione che contrasta con quella fornita dall’imputato che aveva dichiarato di aver allertato tempestivamente i soccorsi.

Nelle prossime udienze la Procura cercherà di dimostrare che quello di Sofia Stefani è stato un omicidio volontario e non colposo per arrivare alla conferma della condanna in primo grado all’ergastolo ma oltre a fornire gli elementi sopra descritti sicuramente non trascurerà neppure la natura della violenza psicologica e la chiara volontà di manipolare la vittima fino ad arrivare all’ultimo step di una forma di abuso perpetrata nel tempo.