Al di là dei 6300 edifici evacuati, bambini in lacrime, genitori in fuga dagli uffici per recuperare piccoli e piccole infreddoliti col grembiulino, presidi delle scuole nel panico – eh no, non possono sapere se si tratti di una cazzata internazionale – artificieri, cinofila, militari, vigili del fuoco, ministri nel panico assediati davanti ai giornalisti a Montecitorio. Cyber poliziotti davanti ai loro computer con auricolari, radar che gira in tondo e dita che battono sulle tastiere per individuare la minaccia ibrida. Va bene. Ma come diavolo si fa a prendere sul serio uno che firma le proprie email – per carità, partite da 4 paesi diversi – Mikhail Andropov dal vilayet del Misoginistan? Chiediamo per un amico. Una supercazzola colossale che solleva un sospetto atroce. Ma non è che l’hacker in questione – chissà se è lo stesso degli allarmi sugli aerei, quelli firmati “Combattenti dello stato maschile” – si nasconde in qualche scantinato dello Zelig a Milano? Massì, un qualche cabarettista fallito che si sta reinventando sotto le mentite spoglie di hacker perché il mondo è cambiato? Perché al di là di tutto quel che abbiamo osservato – scuole evacuate ecc ecc – sul web e un po’ ovunque qui in Italia si è sollevata un’enorme pernacchia di Stato e uno tsunami di meme demenziali. Poi vabbe’, se Donald Trump ordinasse in diretta mondiale al Pentagono di sganciare una bomba atomica sull’Iran probabilmente qui in Italia la reazione sarebbe pressoché la stessa. Produrre meme.
Il primo a finire nel nostro feed è stato @smerdin0, quella pagina di meme che come una sorta di Blob del trash dell’internet italiano ha letto le parole scritte dall’esimio Andropov con la voce sintetica di un immigrato africano che lavora nei campi. Il signor Guyzo. Sospettato numero 1: “Alex o bombarol”, scrive smerdino in sovraimpressione al video di Alex ..., noto influencer che sponsorizza profumi, intento ad un rapporto sessuale mimato a torso nudo mentre si spruzza addosso un profumo. Al secondo posto “Carmine Valacchio detto: King Bomb”, un signore di mezza età con gli occhiali e i capelli grigi che solleva il suo cellulare in un video selfie mentre alle sue spalle una folla di sessantenni sta ballando con le mani sollevate al cielo. Indiziato 3: “Rosario Renda: Cap e Bomb”, noto influencer siciliano omosessuale già noto alle cronache per i suoi video satirici e i suoi balletti su TikTok. Sospettato numero 4: “Gilbert Nana detto: il nano”. Uomo di colore che nel video si ciba di acini d’uva direttamente alla fonte, strappandoli con i denti dal vitigno. Sospettato numero 4 (sì, di nuovo sospettato numero 4) Aurelio Del Regno, influencer trash napoletano pelato noto per il suo spalmarsi addosso la maionese. Nel video è a torso nudo e alle prese con un barattolo di maionese dal quale ne estrae e lancia come una catapulta il contenuto su un tavolo mentre saltella e urla “maionneis”. Indiziato 5: Franchino il criminale che si mangia un panino. L’indiziato finale è poi, dulcis in fundo, Enrico Papi. Certamente siamo d’accordo tutti quanti che i sospetti dovrebbero poggiarsi proprio su quest’ultimo.
Ma ecco, se smerdin0 è il numero uno in classifica merita anche una menzione schede.devastanti, la pagina satirico-accelerazionista che utilizza il culturista Mike Colemann in una sua versione vercellese italianizzata con l’Ai e denominata Michele Colemanno. A dare la colpa a non precisate “saponette” di questi procurati allarmi, si domanda come mai se il signor Andropov avesse davvero avuto l’obiettivo di commettere un “genocidio di italiani”, perché tale allarme abbia allora raggiunto l’Ipsia di Vercelli. Stefano.di.armeni, invece, con la sua inimitabile mimica degna di un Roberto Benigni investito da un tram e sotto effetto di metanfetamine indossa i panni di un fantomatico Mikhail Andropov intento, con un accendino da cucina, di accendere una bomba senza successo. Insomma, gli italiani che non frequentano le scuole, non volano, non hanno problemi medici che richiedono trasfusioni di sangue e non si nutrono di minestrone surgelato non appaiono affatto spaventati. Anzi. Si stanno sbellicando dalle risate, a differenza dei poveri bambini che invece probabilmente Mikhail Andropov se lo ritroveranno come tormento nei propri incubi. Chissà quali saranno le prossime mosse di questi macho-hacker che per impressionarci prima o poi dovranno combinarla grossa. Nella speranza che tutto questo si esaurisca alla fine dell’esercitazione Koalicja in corso in Polonia da parte di 11 nazioni capeggiate da Regno Unito, Francia, Spagna e Polonia, in questo momento acerrimi nemici della Russia. Una risata che ci seppellirà.