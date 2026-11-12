Al di là dei 6300 edifici evacuati, bambini in lacrime, genitori in fuga dagli uffici per recuperare piccoli e piccole infreddoliti col grembiulino, presidi delle scuole nel panico – eh no, non possono sapere se si tratti di una cazzata internazionale – artificieri, cinofila, militari, vigili del fuoco, ministri nel panico assediati davanti ai giornalisti a Montecitorio. Cyber poliziotti davanti ai loro computer con auricolari, radar che gira in tondo e dita che battono sulle tastiere per individuare la minaccia ibrida. Va bene. Ma come diavolo si fa a prendere sul serio uno che firma le proprie email – per carità, partite da 4 paesi diversi – Mikhail Andropov dal vilayet del Misoginistan? Chiediamo per un amico. Una supercazzola colossale che solleva un sospetto atroce. Ma non è che l’hacker in questione – chissà se è lo stesso degli allarmi sugli aerei, quelli firmati “Combattenti dello stato maschile” – si nasconde in qualche scantinato dello Zelig a Milano? Massì, un qualche cabarettista fallito che si sta reinventando sotto le mentite spoglie di hacker perché il mondo è cambiato? Perché al di là di tutto quel che abbiamo osservato – scuole evacuate ecc ecc – sul web e un po’ ovunque qui in Italia si è sollevata un’enorme pernacchia di Stato e uno tsunami di meme demenziali. Poi vabbe’, se Donald Trump ordinasse in diretta mondiale al Pentagono di sganciare una bomba atomica sull’Iran probabilmente qui in Italia la reazione sarebbe pressoché la stessa. Produrre meme.