“Chi non si arrabbia è perché ce l’ha fatta”. Enrico Ruggeri sui giovani che scendono in piazza, il libro “Personaggi e interpreti” e la “purezza” della scrittura

Ha suonato di Fantasmi di città (Tutto scorre, 1985), scritto gialli (Non si può morire la notte di Natale, Dalai Editore, 2012), vinto due volte Sanremo, dal 20 ottobre Enrico Ruggeri è tornato nelle librerie con una raccolta di racconti. Si intitola Personaggi e interpreti, edito da La nave di Teseo (all'interno anche dieci opere d’arte del pittore Remo Rachini). Favole di atti di coraggio, ricordi che si rompono e mutano in capitoli. Storie brevi sulle diversità, la manipolazione, gli addii. Con Ruggeri ci siamo confrontati sulla forza della parola scritta, qual è, dov’è, come si raccoglie e che potere ha (magari in più) rispetto al linguaggio “breve” della musica. I suoni e i silenzi, ma anche l'urgenza più dei soldi e meno dell'arte, con Ruggeri ci avviciniamo alle cose che fanno rumore, come le manifestazioni per il carovita che hanno scosso le città, la sua in primis, Milano, frastagliata in settimane di lotte e di diritti. Protagonisti, in piazza, i ragazzi, scesi a chiedere risposte ai grandi, per i tanti autentici disagi che vedono. A questo proposito, verso la fine della breve chiacchierata, ripensiamo a una canzone bellissima che il cantautore aveva composto negli anni Ottanta, faceva così: “Mi fanno male le persone, quando stanno male loro.”
Enrico Ruggeri, lei ha vinto due festival di Sanremo, fatto musica per quarant'anni e poi sono arrivati i libri. Il suo ultimo lavoro si intitola Personaggi e interpreti. Ha capito che tipo di forza possiede la pagina rispetto alla musica?
Diciamo che la formula canzone, che è molto affascinante, io l’ho praticata per 40 anni. Mi piace, però è piena di paletti, perché la rima, la strofa, la musicalità della parola, come anche la durata, la sintesi... fattori che fanno sì che spesso capiti, almeno a me, che un po’ di cose restino sulla penna. Non puoi dire tutto in una canzone, devi essere sintetico e cercare frasi forti, efficaci, significative, mentre invece quando scrivi dei racconti o dei romanzi hai i tempi più dilatati. Si rivolgono a un pubblico che ha più voglia di riflettere con calma.
In questa raccolta torna il tema del ricordo. Si definirebbe una persona nostalgica? Di recente ha parlato dell’ascesa del punk, della sua potenza rivoluzionaria nel panorama musicale dell’epoca.
La parola "nostalgico" oggi viene spesso usata con una accezione negativa, me ne sono accorto durante una reunion dei Decibel quando, per farmi un complimento, mi dissero “nulla di nostalgico”. Avere la mia età e ricordare con tenerezza momenti di cinquanta anni fa è fisiologico, il che non vuol dire che uno passi la vita a dire: “Era tutto più bello quando ero giovane”. Semplicemente è una sensazione. Capita di ripensare prima di addormentarsi alle cose belle che sono successe nel passato.
Nella scheda di Personaggi e interpreti leggo: “Come trovare un senso alla propria esistenza senza smarrire sé stessi?”. Anche nella musica le è capitato di cercare la stessa cosa?
Nella musica a maggior ragione, perché chi scrive è combattuto dalla voglia di raccontare più cose possibile nella maniera più pura possibile con il piccolo, perverso retrogusto di dire poi “speriamo che piaccia a più persone” e questo nel mondo di oggi è esasperato. Adesso ascolti musica palesemente fatta solo per vendere, mentre immagino che quando fu creata La guerra di Piero non è che De Andrè allora pensasse “adesso faccio i soldi”. Aveva delle urgenze, e devo dire che è capitato a molti, anche a me, di averle. La purezza c’è, ma forse, inconsciamente, esiste un po’ meno.
Sulla sua città, Milano: ha detto di frequentarla poco. Sempre qui ha ambientato alcuni dei suoi romanzi e settimane fa c'è stata una grande manifestazione contro il carovita. Non le chiedo della violenza e della polemica, ma della manifestazione in generale, dell’interesse sociale che torna tra i ragazzi. Come osserva le generazioni che cambiano?
I giovani sono arrabbiati. Lo sono fisiologicamente, lo eravamo tutti. Oggi leggono poco, si informano poco, quindi gli dicono che c’è un bersaglio e ci vanno contro senza troppo riflettere, poi naturalmente è sempre pericoloso generalizzare. Mi sembra che non ci sia un’analisi, non credo che quelli che manifestavano sapessero del Pnrr, del fatto che la crisi economica non è un problema italiano ma globale. Allo stesso tempo però è anche inevitabile che un giovane si arrabbi, perché ritiene di non avere il suo posto nella società. Quelli che non si sono arrabbiati sono coloro che poi in qualche modo ce l’hanno fatta: i rapper, i trapper, quelli che girano con collane da duecentomila euro. È paradossale.
In una sua canzone, Piccole persone, cantava: “Mi fanno male le persone quando stanno male loro”. E ancora: “È il futuro del mondo/ Quale futuro per noi? / Ma se fosse possibile farlo cambiare /È il futuro che vuoi: prendilo!”. A questo punto le chiedo che futuro vede per i più giovani.
Mi piace ricordare questa canzone. Sono molto contento sia stata citata insieme a questa frase specifica che, secondo me, racchiude un po' la storia dei rapporti umani. Del tipo: “Tizio sta male e quindi fa star male Caio che a sua volta se la prende con Sempronio”. Per quanto riguarda il futuro, io penso sia particolare, bisogna farci i conti. Tutto è cambiato completamente.
In che senso?
Internet è stata una rivoluzione copernicana da tutti i punti di vista, ha insegnato l’impazienza, si riflette meno. Lo noto anche con me stesso, io sono peggiorato. Quando guardo i video su TikTok, se qualcuno fa due pause, per dire, io vado avanti, cambio pagina. Siamo diventati tutti più impazienti e meno portati a riflettere. Se non ci colpisce qualcosa ci annoiamo subito, questo ha peggiorato le cose.