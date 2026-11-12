“Chi non si arrabbia è perché ce l’ha fatta”. Enrico Ruggeri sui giovani che scendono in piazza, il libro “Personaggi e interpreti” e la “purezza” della scrittura

Enrico Ruggeri, lei ha vinto due festival di Sanremo, fatto musica per quarant'anni e poi sono arrivati i libri. Il suo ultimo lavoro si intitola Personaggi e interpreti. Ha capito che tipo di forza possiede la pagina rispetto alla musica?

Diciamo che la formula canzone, che è molto affascinante, io l’ho praticata per 40 anni. Mi piace, però è piena di paletti, perché la rima, la strofa, la musicalità della parola, come anche la durata, la sintesi... fattori che fanno sì che spesso capiti, almeno a me, che un po’ di cose restino sulla penna. Non puoi dire tutto in una canzone, devi essere sintetico e cercare frasi forti, efficaci, significative, mentre invece quando scrivi dei racconti o dei romanzi hai i tempi più dilatati. Si rivolgono a un pubblico che ha più voglia di riflettere con calma.

In questa raccolta torna il tema del ricordo. Si definirebbe una persona nostalgica? Di recente ha parlato dell’ascesa del punk, della sua potenza rivoluzionaria nel panorama musicale dell’epoca.

La parola "nostalgico" oggi viene spesso usata con una accezione negativa, me ne sono accorto durante una reunion dei Decibel quando, per farmi un complimento, mi dissero “nulla di nostalgico”. Avere la mia età e ricordare con tenerezza momenti di cinquanta anni fa è fisiologico, il che non vuol dire che uno passi la vita a dire: “Era tutto più bello quando ero giovane”. Semplicemente è una sensazione. Capita di ripensare prima di addormentarsi alle cose belle che sono successe nel passato.

Nella scheda di Personaggi e interpreti leggo: “Come trovare un senso alla propria esistenza senza smarrire sé stessi?”. Anche nella musica le è capitato di cercare la stessa cosa?

Nella musica a maggior ragione, perché chi scrive è combattuto dalla voglia di raccontare più cose possibile nella maniera più pura possibile con il piccolo, perverso retrogusto di dire poi “speriamo che piaccia a più persone” e questo nel mondo di oggi è esasperato. Adesso ascolti musica palesemente fatta solo per vendere, mentre immagino che quando fu creata La guerra di Piero non è che De Andrè allora pensasse “adesso faccio i soldi”. Aveva delle urgenze, e devo dire che è capitato a molti, anche a me, di averle. La purezza c’è, ma forse, inconsciamente, esiste un po’ meno.