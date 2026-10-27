“Il mondo è sull'orlo del baratro, ma il cinema è in grandissima forma”. Parla Gian Luca Farinelli, direttore dei David di Donatello: “Cosa manca all’industria italiana? L’analisi del Paese e del presente”

Molti hanno ricondiviso sui social un video del 1968. Ritrae Godard e Truffaut a Cannes che, provocando i critici, dicono: ci chiedete dei film e non di tutto quello che sta succedendo in Francia?

Conosco quel filmato: non penso che Godard abbia ragione. Io mi chiamo Gian Luca perché mio padre era pazzo di Godard, ho una straordinaria ammirazione per il suo genio. Ma è molto facile, nel momento in cui il mondo brucia, puntare il dito: guardate là, guardate le fiamme. Perché forse è vero esattamente il contrario: quello che manca oggi non è stare nel mondo che brucia, ma capire perché sta bruciando o chi lo sta facendo bruciare. E per farlo bisogna guardare da fuori. In fondo è la vera funzione dell'arte.

Il cinema italiano sta prendendo questa direzione?

Il nostro cinema vive un momento di enorme crisi. La legge Franceschini ha dato grandi risorse al settore, l'abbiamo tutti salutata come un passo avanti enorme, che ci metteva al livello della Francia, da sempre ritenuta un modello da seguire. Paradossalmente però la legge non ha prodotto quello scatto. In questi dieci anni il cinema francese ha dato una rappresentazione molto precisa del paese. Quello italiano no. Certo, ci sono dei formidabili artisti, ma nel complesso al nostro cinema è mancata l'analisi dell’Italia, della sua storia e della prospettiva da intraprendere.

È un aspetto che emerge soprattutto nel confronto con altri contesti. Pensiamo ai film americani dell'ultimo periodo: c’è l'urgenza di guardare agli Stati Uniti di oggi.

I registi americani con una notevole capacità di andare in profondità. Per noi invece è un momento di grande difficoltà. L'Italia ci sorprende in continuazione, nel bene e nel male. Mi auguro che questo momento sia da stimolo per una svolta. Vedo comunque dei cambiamenti, ci sono degli elementi molto interessanti anche da parte del pubblico, per esempio il successo di Naza.

Se l’aspettava questa accoglienza in Italia?

Sì. Non è un caso che il film sia andato a Venezia, come La voce di Hind Rajab. L'Italia è un paese che sta assistendo al dramma israelo-palestinese con grande attenzione.