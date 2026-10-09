“Mai prendere in giro il pubblico”. Intervista totale a Paolo Strippoli, il regista da Oscar con L’estranea: “Prima la tenerezza. Ma poi ci metto la violenza: voglio fare film onesti, senza rimpianti”

Paolo Strippoli, regista. Non giovane regista, non emergente regista, perché insomma, da quant'è che stai emergendo?

Si vede che sono finito proprio in profondità.

Soddisfatto di questa Venezia?

Sono felice. Sono felice soprattutto perché è passata. Perché per quanto sia pura gioia, c'è anche una grande dose di nervosismo che non riesco a cancellare. Non sono in grado di godermi mai le cose fino in fondo. Però sono felice perché c'è stato tanto amore, e questo ripaga tutto il resto.

Anche in questo film c’è la rimozione del dolore: lo ritieni il nucleo del tuo cinema?

È sicuramente una delle mie ossessioni. Poi sono tre film, Piove, La valle dei sorrisi e L'estranea, che parlano di controllo e di paura di perderlo. Forse è quello il tema principe. Soprattutto dei patti che facciamo per evitare che qualcosa accada, per rimuovere qualcosa che non ci piace provare. Nella Valle dei sorrisi era la sofferenza, il senso di lutto; qui invece è la vergogna, il senso di perdita di un'aspettativa di vita che si inseguiva.

La voglia di salvare la faccia.

Però così sembra frivolo e io sto molto attento a giudicare questi personaggi come frivoli: partono in questa Bari del 1999 di grande crescita economica, si sono costruiti pezzettino dopo pezzettino. E chi si è costruito in questo modo fa ancora più fatica ad accettare la caduta propria e delle persone che si amano.

Soprattutto dei figli.

I due genitori della famiglia protagonista hanno una violenta ambizione nei loro confronti, vedono per loro una linea dritta, ma la vita non è così. Lo fanno perché li amano e perché se rispettano quelle aspettative e le loro ambizioni, la loro vita sarà liscia e felice. Invece, shit happens.

E il patto col diavolo: c'è un compromesso che non vorresti mai fare?

Sì, però ce ne sono pure tanti che potrei fare. I patti si accettano o si rifiutano a seconda dell'emergenza. Il primo patto che fa Anna (Jasmine Trinca), quello che dà il via a questa catena di eventi rocambolesca, è un patto che non avrebbe mai stretto se in cambio non avesse avuto qualcosa di meno grave, o comunque meno risolvibile.

Quante volte ti sei trovato nell’emergenza di dover rinunciare a qualcosa per salvare qualcos'altro?

Sono le scelte di tutti i giorni. Io ho una mia estranea (Valeria Bruni Tedeschi nel film), penso ce l'abbia chiunque. I patti li facciamo tutti, chi più chi meno. La differenza sta nel come concepiamo questa figura. Cos’è per me lo rivelo alla fine. È un finale chiuso, anche perché man mano che vado avanti con gli anni e i miei gusti cambiano sono sempre più un fan dei finali chiusi. Però c’è una possibilità di scelta da parte dello spettatore, uno spazio per decidere chi è l’estranea.