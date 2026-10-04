Rodrigo D’Erasmo a MOW: “I talent show? Scorciatoie. Un gruppo come i Maneskin nasce ogni cento anni”. Poi il film “Una storia” di Anna Foglietta al cinema e il racconto della guerra con Francesca Mannocchi

Una storia è un film sulle abitudini e sui desideri. Un commento che ho letto di Anna Foglietta sulla sua opera prima è: “Desideravo realizzare un film di relazione, in cui la vera protagonista fosse l’anima”. Hai cercato di tradurre tutto questo in musica?

Sì, siamo partiti dalla sceneggiatura, ovviamente, come sempre o quasi sempre. Amo cominciare il rapporto con una regista o un regista dalla scrittura e approfondirlo. Devo dire che Anna è stata bravissima nel raccontarmi questa storia, a farmela vivere. Abbiamo cercato di costruire una drammaturgia musicale che rispettasse il flusso di quello che lei ha voluto portare nel film: questa frattura iniziale in un organismo perfetto, madre, padre, una figlia apparentemente felici, in cui lei però si sottrae perché va all’università e si toglie dalla dinamica familiare per un determinato periodo. Questa separazione crea un vuoto che va ad aprire tantissimi cassetti che erano lì, dormienti, nell’anima di entrambi. Crea uno strappo tra di loro ma, al contempo, gli dà un’occasione per cominciare a lavorare su sé stessi, per provare a ritrovarsi in un territorio comune ripartendo dalle anime, per tornare alla tua domanda, che avevano trascurato nel nome di una famiglia che si bastava, in cui le dinamiche e i cliché erano sufficienti per l’amore che c’era tra i tre, anche se nessuno dei due della coppia stava veramente guardando al tempo che passa, all’età, alle esigenze, ai desideri. Tutto ciò, in musica, abbiamo tentato di raccontarlo con una suite iniziale di sette minuti, in cui si dichiara proprio il tema che sarà sempre lo stesso, unico per tutto il film: quello della loro famiglia, che si compone con due pianoforti che non comunicano più, ma che si ritroveranno nel finale in modo più compiuto e disteso, perché questo percorso di ricerca tra i due non è finito. Del resto, il film non si chiude davvero: offre una possibilità, anche se non sappiamo cosa diventeranno i personaggi di questo racconto tra mesi o anni. Senz’altro si sono dati l’opportunità di indagare il proprio animo, come individui e poi come coppia.

Sempre nel commento della regista ho letto questa domanda: “Sappiamo ancora desiderare?”. La giro un po’ e la pongo a te: nel tuo lavoro desideri ancora qualcosa? Nuovi stimoli, nuove sonorità?

Credo sia fondamentale essere continuamente stimolato. Il cinema, devo dire, in questo è una sfida enorme, perché per un compositore è partire da capo. Viene prima di tutto la storia, la musica deve essere al suo servizio. È come regalarsi ogni volta una sorta di nuovo percorso e quindi, in questo senso, la curiosità, il non accontentarsi e non sedersi mai su ciò che si è conquistato e realizzato. Io provo sempre a cambiare strumenti, a mettere le mani su qualcosa di diverso. Gli strumenti in Una storia sono abbastanza classici, ma non è classico l’approccio. Come ti dicevo, ho cercato di far dialogare due entità che non riescono più a comunicare, con questi due pianoforti che si trovano, si rincorrono. Ho anche molto amato quanto Anna sia stata parsimoniosa nell’uso della musica. È stata molto brava a costruire un film tra riprese e scrittura, con una squadra magnifica, e devo dire che Una storia reggeva anche senza musica, cosa rara nel cinema di oggi, dove di frequente si tende a sovraccaricarla per spingere sul lato emotivo, sulla sorpresa, sulle sensazioni, spesso va anche a mascherare una scrittura un po’ più fragile o una prova attoriale non abbastanza solida. Invece, in questo caso, tutto reggeva bene anche senza di me. Però diventava una gioia quando poi sentivi la sentivi arrivare e amplificare tutto ciò che già c’era, è stato magico.