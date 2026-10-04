Frank Matano tra AI e verità, Fausto Brizzi e quelle persone “fin troppo perfette” e Taylor Mega sulla sensualità sui social: “La bellezza statica, la classica bionda, occhi azzurri: sui social non te lo perdonano”

Il film si chiama “Quasi vera” e la vita che stiamo vivendo a volte somiglia a una vera e propria gara in cui dobbiamo scovare cosa sia reale e cosa no. Cosa, secondo voi, deve assolutamente rimanere autentico e non rischiare di diventare falso?

Frank Matano: L’opinione delle persone, dei giornalisti, dei professionisti, perché il pericolo dell’AI è che chiedi all’AI cosa commentare sotto le cose, ci sono delle agenzie di bot che programmano bot per commentare sotto le notizie giornalistiche. Questo muove l’opinione pubblica. Quindi una cosa che dovrebbe restare autentica è il pensiero delle persone.

Taylor Mega: Il carattere delle persone dovrebbe rimanere autentico. E quindi, di conseguenza, l’esprimersi delle persone o sui social o nella vita reale, perché vedo che sempre di più per esprimersi, ma anche per fare dei video, si utilizza l’AI anche solo per lo script di un contenuto. Sono cose che io noto subito, eppure tanti magari non lo capiscono e ne restano affascinati. Questo penso che tolga carattere alla persona che c’è dietro, al personaggio. Penso sia meglio sbagliare rimanendo sé stessi piuttosto che apparire perfetti ma totalmente fake.

Rocío Muñoz Morales: Tutto. Sono gli esseri umani che vivono, abitano su questo mondo e prendono delle decisioni. Dobbiamo tenere sempre a fuoco che l’intelligenza artificiale è stata creata da noi, quindi, bisogna tentare di combattere, anche per una logica della vita che ci è dato vivere, perché tutto rimanga il più vero possibile, compresi l’utilizzo e la creazione dell’AI.

Fausto Brizzi: A me piacerebbe sempre sapere con chi parlo, è questa la cosa che mi manca di più. I social stanno mischiando le carte, c’è come una multidentità. Non sai mai con chi ti stai relazionando davvero, questo inganno secondo me va tolto, è pericoloso, per quanto riguarda tutto il resto, svariati contenuti possono anche essere divertenti, ma ripeto, io voglio sapere sempre con chi parlo.