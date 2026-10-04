Nanbanjin di Pedrosa e Matsumoto: la vita, amico, e il fumetto sono l'arte dell'incontro

Come si racconta lo sguardo? No, non quello che noi rivolgiamo agli altri, sarebbe fin troppo semplice, ma quello che gli altri rivolgono a noi, il momento esatto nel quale smettiamo di essere il centro silenzioso della nostra percezione del mondo e diventiamo, quasi senza accorgercene, un'immagine dentro gli occhi di qualcun altro. È una domanda che, a ben vedere, attraversa buona parte della cultura occidentale, da Omero fino a Jean-Paul Sartre, eppure non credo di aver mai avuto la sensazione che qualcuno riuscisse davvero a metterla in scena come mi è capitato leggendo Nabanjin, il nuovo fumetto "double-face" di Cyril Pedrosa e Taiyō Matsumoto pubblicato da J-Pop. Perché, in fondo, è proprio questo il cuore del libro: non il viaggio di un uomo verso un Paese sconosciuto, ma il momento esatto nel quale scopre che lo straniero, agli occhi degli altri, è lui.

Detta così sembrerebbe quasi una questione filosofica, una di quelle formule che rischiano di evaporare proprio mentre le pronunci, e invece è qualcosa di estremamente concreto, quasi fisico. Chiunque abbia viaggiato davvero, e per "davvero" non intendo il turismo organizzato, ma quell'istante in cui ti accorgi di non comprendere più una lingua, un gesto, un sorriso, perfino la distanza che due persone mantengono mentre parlano, conosce quella sensazione stranissima: fino a un secondo prima eri convinto di osservare il mondo, poi improvvisamente ti rendi conto che il mondo sta osservando te. È una scoperta quasi infantile e insieme devastante, perché capisci che la normalità non era una proprietà delle cose, ma semplicemente il punto da cui le guardavi.

È qui che Nabanjin smette di limitarsi a raccontare una storia e decide di sporcarsi le mani, di arrotolarsi le maniche della camicia e provare a mettere in scena qualcosa che normalmente sfugge a quasi ogni forma di narrazione. Non quando un mercenario portoghese, sopravvissuto a un attacco di pirati, approda sulle coste del Giappone del XVI secolo, ma nel momento in cui quel gigantesco corpo europeo, rosso di capelli, incapace di articolare una sola parola comprensibile per chi lo circonda, smette di essere semplicemente un uomo e diventa l'oggetto dello sguardo degli altri. Certo, la trama è questa, quella che potete leggere in qualunque scheda editoriale: un portoghese naufraga, viene salvato da un anziano pescatore e, lentamente, entra in contatto con una comunità che non condivide nulla della sua cultura. Ma sarebbe davvero un peccato fermarsi qui, perché Pedrosa e Matsumoto sembrano interessati a qualcosa di molto più profondo della ricostruzione storica. La loro non è una storia di esplorazioni. È una storia di percezioni. Di noi e degli altri, giustappunto.

E questa, a pensarci bene, è una differenza enorme. Perché l'esplorazione riguarda lo spazio; la percezione riguarda l'identità. La prima si chiede dove siamo arrivati, la seconda chi siamo diventati una volta arrivati. Nabanjin, da questo punto di vista, è molto meno interessato al fatto che Ferunando approdi sulle coste del Giappone di quanto lo sia al modo in cui quello sbarco lo costringe a ridefinire se stesso. Non cambia il suo corpo. Non cambia la sua storia. Cambia il luogo dal quale viene guardato. E, qualche volta, basta questo.

Forse è anche per tale motivo che, chiudendo il libro, mi è venuto da pensare che un fumetto del genere non avrebbe potuto esistere in nessun altro linguaggio. Un romanzo avrebbe potuto raccontare i pensieri del protagonista, il cinema avrebbe potuto mostrarne il volto, ma il fumetto possiede una caratteristica che troppo spesso dimentichiamo: costringe il lettore ad abitare continuamente punti di vista differenti senza nemmeno dichiararlo. Basta una tavola, basta la disposizione di una sequenza, basta il ritmo con cui gli occhi attraversano una pagina, e ci ritroviamo a guardare il mondo da una coscienza che non è più la nostra. Prima ancora di essere un linguaggio narrativo, il fumetto è una straordinaria pedagogia dello sguardo.

Ed è curioso che questo accada proprio oggi, in un'epoca nella quale siamo letteralmente sommersi dalle immagini ma sembriamo interrogarci sempre meno sul loro funzionamento. Guardiamo continuamente e comprendiamo sempre meno. Produciamo miliardi di fotografie, video, reel, storie, contenuti, eppure ci fermiamo raramente davanti a una domanda elementare: che cosa significa essere guardati? Non è una differenza da poco. Guardare è un atto di potere; essere guardati significa, almeno in parte, perdere il controllo della propria immagine. È qualcosa che Sartre aveva intuito con una precisione impressionante, anche se la sua frase più celebre «l'inferno sono gli altri» è diventata una di quelle formule che continuiamo a ripetere senza quasi più ricordarne il senso.

Perché Sartre non stava affatto dicendo che gli altri siano insopportabili o che la convivenza rappresenti una condanna. Stava dicendo qualcosa di molto più radicale: è lo sguardo dell'altro a costringerci a diventare qualcuno. Finché resto da solo posso immaginarmi come preferisco, costruire la versione più conveniente di me stesso (oggi diremmo un avatar, un profilo Instagram, una biografia/curriculum su LinkedIn, poco cambia) ma basta che qualcuno mi osservi perché quel racconto venga improvvisamente sottratto al mio controllo. Divento un'immagine. Divento una presenza nel mondo degli altri. Divento, in una parola, interpretabile.

È esattamente ciò che accade al buon Ferunando. Il suo corpo non cambia. Cambia il luogo dal quale viene osservato. Quella che per lui è sempre stata una capigliatura normale diventa un segno di alterità. La sua altezza diventa sproporzione. La sua lingua diventa rumore. I suoi gesti perdono qualunque naturalezza e acquistano, agli occhi dei giapponesi, qualcosa di ambiguo, perfino di minaccioso. Ma il punto è che lo stesso identico processo avviene nella direzione opposta. Anche il Giappone diventa indecifrabile per il portoghese. Forse è questa la più grande illusione di ogni civiltà: credere di occupare il centro del mondo semplicemente perché guarda il mondo dal proprio centro. Basta però cambiare gli occhi attraverso cui osserviamo le cose perché quel centro evapori. Nessuno occupa davvero una posizione privilegiata. Siamo tutti periferia rispetto allo sguardo di qualcun altro. Ogni riferimento a Lacan, è voluto, giuro.