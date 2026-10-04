Quel capitalista di San Francesco! A 800 anni dalla nascita

Man mano che l'ideale francescano di fraternità si diffonde, prende piede la convinzione che beni e possesso vadano tenuti a distanza. Scegliere l'ascesi e la povertà diventa così un compito a cui non ci si può sottrarre, se si vuole vivere la fede in modo operoso e fecondo. Nei due secoli che precedono Francesco, gli eremiti e i fondatori di nuove comunità monastiche avevano guardato all'economia del loro tempo, e in particolare a quella monetaria e mercantile allora agli inizi, come a un universo imprenditoriale dai contorni ambigui. Era un mondo da disciplinare, ma anche da leggere attraverso l'aspirazione al guadagno spirituale che muoveva una Chiesa reduce dagli scontri con gli imperatori e con i grandi signori laici. In questa prospettiva mercanti e denaro erano sembrati realtà da ordinare e tutelare, perché operassero a beneficio di una cristianità ancora in via di formazione.

Il giudizio sul denaro resta senz'altro negativo in tutte e due le redazioni della Regola francescana, quella originaria e quella che il papa approva nel 1223. Lo stesso vale per ogni rapporto dei frati con la ricchezza, ammesso soltanto quando lo impongono il bisogno e la sopravvivenza. Il solo profitto consentito è quello dello spirito: nessuna somma può misurare la Grazia che ottiene chi aiuta il prossimo, e in particolare i poveri, lo siano per scelta o per costrizione. Con il tempo, però, pesa sempre di più l'esigenza di rispondere a bisogni ritenuti naturali. La ricchezza si rivela indispensabile per rimediare a una debolezza che appartiene alla società stessa. La condanna che aveva colpito il denaro, quindi, non si estende alla ricchezza. I francescani arrivano a riconoscere come legittima la ricchezza dei privati, purché serva al bene di tutti oltre che alle necessità di chi la possiede. Su questo approdo influisce anche il fatto che dalla proprietà altrui dipendeva la loro stessa esistenza.