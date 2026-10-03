Fulvio Abbate contro il premio a Wanna Marchi e Stefania Nobile: “Premiarle in Campidoglio? Non fanno parte della cultura, ma della cronaca giudiziaria. Premiano il cinismo. Allora diamo un premio pure a Pacciani!”

Non si placano le polemiche attorno al conferimento del Premio Internazionale della Cultura a Wanna Marchi e alla figlia Stefania Nobile, ospitato nella solenne Sala della Protomoteca in Campidoglio. Un caso che ha sollevato bufera tra le opposizioni e imbarazzo nelle istituzioni capitoline, spingendo Roma Capitale ad annunciare una stretta e una revisione immediata sulle procedure di concessione degli spazi comunali. Ma al di là dei retroscena burocratici e delle scuse formali, la vicenda apre un interrogativo più profondo sul confine tra provocazione nella cultura di massa e rispetto delle sedi istituzionali. Ne abbiamo parlato con lo scrittore, giornalista, opinionista e critico d'arte italiano Fulvio Abbate, che analizza il caso. Si rifiuta di ridurre l'evento a semplice “situazionismo” o “pop art” e denuncia l'operazione come cinica e promozionale, basata unicamente sui numeri e sul clamore mediatico. Secondo lo scrittore, il cinismo dello spettacolo rischia di profanare luoghi simbolo della memoria e della storia collettiva.

Cosa pensi della scelta di ospitare in Campidoglio la premiazione di Wanna Marchi e Stefania Nobile?

Qualcuno dirà che è situazionismo premiare Wanna Marchi e Stefania Nobile. Non lo è. È una cosa incomprensibile. Vorrei capire con quali motivazioni vengono premiate. Per avere detto “i coglioni vanno inculati”? Perché questa è la summa della loro opera. Inoltre la Protomoteca è il luogo dove si è svolto, qualche settimana fa, il funerale di Emma Bonino. Anche il funerale di Franco Califano. Non si può concedere così facilmente. Concedi una sala minore o, in ogni caso, rinunci.



Potrebbe trattarsi di un tentativo di riabilitazione culturale?

Non è una riabilitazione culturale perché Wanna Marchi e Stefania Nobile non hanno bisogno della cultura, appartengono alla cultura di massa, quindi è una concessione alla pop art italiana. Solo che, mentre nella pop art americana Andy Warhol fa il ritratto di Marilyn o di Elvis, la nuova pop art italiana ritiene che il volto di Wanna Marchi valga il volto di Marilyn. È questo! È un problema di numeri. Dopodiché tu non concedi la Protomoteca del Campidoglio dove, come dicevo, si svolgono altri premi ben più degni, come ad esempio il Premio Simpatia che ho ricevuto anch'io, nel 2013, mi pare.