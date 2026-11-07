Tutti i soldi del mondo spesi male? Hope è il film sudcoreano più ambizioso (e ricco) della storia, ma manca più di qualcosa

Qual è la cosa peggiore per una parodia? Probabilmente la risposta è che una parodia risulta “sbagliata” quando non è abbastanza caustica e pervasiva nell'intercettare il suo obiettivo e anche, in senso più lato, quando non risulta divertente. Ecco Hope, il film di Na Hong-jin presentato al Festival di Cannes 2026 come “il film coreano più costoso di tutti i tempi”, è proprio questo “colpo di parodia a vuoto”: un film che, volutamente, tenta di prendere il genere dell'action-movie americano, a tinte fantascientifiche e con alieni, e di torcerlo in chiave giustappunto parodica e grottesca, per dimostrare quanto noi esseri umani, in realtà, siamo i veri mostri. Ebbene, al di là del fatto che la trovata non è certamente qualcosa di nuovo, Hope, nelle sue quasi due ore e quaranta minuti, fallisce su tutta la linea: non parodizza il genere, non ti fa capire dove siano finite tutte le risorse stanziate e, soprattutto, ti fa avvertire la sensazione di stare guardando uno dei film più brutti di quest'anno. Di avere, insomma, sprecato quasi tre ore della tua vita. Certamente non è il record che si erano prefissati i sudcoreani e le loro mire di soft-power allargato. Ma andiamo con ordine: che film è Hope? Beh, Hope è un film che più semplice di così si muore, ovvero il classico film “all'americana”, in cui una cittadina di periferia, situata in una zona della Corea di invenzione (e fortemente “americanizzata” dal punto di vista degli usi e dei costumi), viene “invasa” da un gruppo di alieni che, a partire dai boschi, iniziano a mietere morte e distruzione. La messa in scena, almeno all'inizio, è estremamente lenta e macchinosa, con il regista Na Hong-jin che si interessa di presentarci tutti, ma proprio tutti, i personaggi che si avvicenderanno sulla scena, e che sono molti. Pure troppi. Dal poliziotto-sceriffo interpretato da Hwang Jung-min al cacciatore di frodo senza paura di Zo In-sung, passando per la bella poliziotta armata fino ai denti interpretata da Jung Ho-yeon, sino al vecchiaccio duro a morire di Im Hyun-sik e ad altri comprimari di bassa risma. Tutti questi protagonisti, chi più chi meno, sono contraddistinti da una e una sola caratteristica: non hanno mai reazioni veramente umane e naturali, ma, seppur calati in un contesto che vorrebbe, o dovrebbe, essere verosimile (cioè il racconto, più o meno fedele, di cosa succederebbe se, per l'appunto, una “vera” invasione aliena accadesse in Corea del Sud), non hanno mai reazioni normali, ma sempre e comunque sopra le righe. Ora, per bocca dello stesso regista, questa caratteristica è voluta, proprio per sottolineare come noi esseri umani, di fronte a situazioni straordinarie o di forte pericolo, invece di unirci e farci scudo gli uni con gli altri, spesso siamo interessati soltanto al nostro tornaconto personale e risultiamo gretti, volgari e miserabili.