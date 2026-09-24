Resident Evil, evolvi e tradisci

Ci sono due modi, sostanzialmente, per approcciarsi a una proprietà intellettuale consolidata: essere fedeli al cento per cento, rasentando il rigore filologico, oppure innovare, con coraggio e un briciolo di avventatezza. Zach Cregger, già regista degli ottimi Barbarian e, soprattutto, Weapons, sceglie decisamente la seconda opzione per il reboot cinematografico di Resident Evil. Già dopo ben sette, e diciamo sette (!), film, la saga di videogiochi targata Capcom torna sul grande schermo in una veste e in una foggia, però, del tutto innovate e innovative.

Come già avevano confermato i trailer e i teaser, Cregger compie un’operazione al tempo stesso rivoluzionaria e un po’ folle, ovvero togliere decisamente tutto il comparto epico e guerresco a RE, anche dal punto di vista dei protagonisti “più duri dei duri”, e calare in un contesto eccezionale una persona assolutamente normale: Bryan Hodukavich, interpretato da Austin Abrams, un semplice corriere medico, un ragazzo in crisi con la sua fidanzata che sta aspettando un bambino. Una sera si trova calato in un incubo molto più grande di lui, ovvero “quella sera” nei dintorni di Raccoon City, la sera del contagio causato dai folli piani ed esperimenti dell’Umbrella. Già i primi minuti del film mettono in chiaro questo doppio movimento: da un lato la citazione e la conservazione dell’impostazione da survival horror del videogioco, a parte un paio di capitoli (tipo il quinto e il sesto, almeno della serie principale), dall’altro la rivoluzione dei soliti elementi. Bryan deve portare un misterioso medikit (esattamente “quel” medikit del videogioco) all’ospedale centrale di Raccoon City. Mentre il contagio si allarga, il nostro protagonista parte per una sperduta stradina di montagna immersa nella neve e qui fa il primo ’“incontro” con una delle infette.