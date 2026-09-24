Sanremo 2027, non rompete il caz*o a Stefano De Martino: sull’autotune ha ragione lui, i puristi con la puzza sotto il naso se ne facciano una ragione

Cari haters dell’autotune, sappiamo bene che siete stanchi di ascoltare musica cantata da voci metalliche. Sappiamo bene che il panorama mainstream italiano è costellato da artisti dal talento discutibile, che hanno poco da dire e lo dicono (e cantano) pure male, se non fosse per l’autotune che rende le loro canzoni contemporanee e commerciali, seppur - ahinoi - spesso tutte uguali. E diciamolo: la trap ha rotto i coglioni, ma esiste e dobbiamo prenderne atto.

E ora che Stefano De Martino debutterà come direttore artistico di Sanremo 2027, speravate in un cambiamento drastico: un divieto dell’utilizzo del correttore vocale più usato e odiato degli ultimi anni. Ma De Martino è un pischello che strizza l’occhio alla gioventù: ammettiamolo, se non l’ha vietato Carlo Conti, non c’era da aspettarselo proprio da lui.

Però c’è un però. Negli ultimi dieci anni l’effetto vocale è stato decisamente abusato; non solo nei brani che sono stati rilasciati, ma anche nei talent. Ci è toccato assistere a grandi brani della musica italiana storpiati da voci elettroniche che non avevano idea di cosa stessero toccando e ha fatto male, sì. E nei live. Quante volte scrollando sui social ci siamo imbattuti nel video-scandalo: “A tizio/a smette di funzionare l’autotune” + steccata che faceva indignare gli utenti nei commenti? Un cantante deve saper cantare: ci sembra quasi un’ovvietà. Il punto però è che non bisogna essere generalisti. Se molti “artisti” hanno approfittato della wave dell’autotune pur essendo privi di qualsivoglia forma di talento cantautorale, non significa che tutti quelli che lo utilizzano lo siano.

Prendiamo Madame, ad esempio. Lei usa l’autotune: ma avete ascoltato i suoi album? Siete mai stati a un suo live? Vi possiamo assicurare che questo è uno di quei casi in cui del correttore vocale non ci si accorge nemmeno. Perché quello è uno di quei casi in cui l’effetto diventa solo un plus, un arricchimento del brano. Madame è riuscita a costruirsi un’identità unica anche per via delle sue linee melodiche. Ma Madame senza autotune sarebbe comunque Madame: provate a scrivere e a dare anima ai suoi brani come lei. E questo prescinde dal gusto soggettivo. Insomma: l’autotune non ti regala il talento se non ce l’hai.

Prendiamo un esempio internazionale: i Daft Punk. In questo caso la loro discografia e la loro identità artistica è fondata sull’utilizzo di Vocoder o Talkbox, nonché di autotune. Ci troviamo di fronte a un caso in cui l’intonazione “spianata” è fondamentale perché diventa uno strumento vibrante, euforico e, a volte, anche malinconico. Pensare alla musica elettronica senza l’uso di effetti vocali - tra cui l’autotune - è paradossale e anche molto triste. Tutto questo per dire che non è che perché ci siamo rotti i coglioni dei trapper, dobbiamo sfoderare il solito estremismo che ci unisce in un corale: “vaffanculo all’autotune”.