Marina La Rosa è la prima finalista e i rivali rosicano di brutto. Al Grande Fratello VIP l'intelligenza è vissuta come una minaccia

Mentre gli ascolti del programma calano sempre più, tant’è vero che si parla di una chiusura anticipata a fine novembre, si sta già parlando di finale. Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello VIP, Marina La Rosa è stata eletta prima finalista di questa edizione: a decretarlo è stato il televoto. E non poteva che andare così. Perché Marina è divisiva e, a differenza di altri concorrenti, non si è mai piegata alle logiche del reality né ha mai voltato le spalle a coloro che ha scelto di tenere al proprio fianco in questa avventura, sempre con una certa selettività. Fatta eccezione per Alex Belli, con il quale c’è stato un odi et amo ritornato poi decisamente odi.
Nella giornata di ieri Alex Belli, seduto comodamente nel suo angolino a bordo piscina (da lui ribattezzato “oblò”), ha ricevuto diverse visite da parte di alcuni coinquilini. Nel pomeriggio, mentre chiacchierava con Carmen, Danto e Valeria, si è lasciato andare a una confessione sulla rivale Marina, ammettendo di essere stato volutamente crudele con lei: prima l’ha lusingata e poi l’ha scartata nuovamente. Alex non si dice pentito del proprio comportamento, poiché a suo parere risponde allo stesso gioco cattivo che Marina sta conducendo nella Casa. I tre coinquilini lo guardano perplessi; quella di Alex è stata una vera e propria manipolazione per far crollare l’autostima di Marina che, però, non pare aver subito il colpo, anzi. Dopo essere stata eletta prima finalista dal pubblico, Marina continua a ricoprire il ruolo di provocatrice della Casa, per sua stessa ammissione. Alex Belli e i rivali al seguito, invece, sembrano proprio non aver mandato giù il fatto che Marina possa concorrere alla vittoria finale.
Sempre nella giornata di ieri, a crollare dopo una provocazione di Marina è stato Giancarlo Danto, ritornato particolarmente risentito su un commento che lei gli aveva fatto la sera prima: “Non ho capito chi sei. Se il tuo obiettivo è andare d’accordo con tutti, non arriverai in finale”. Danto, durante il chiarimento con Marina, ha avuto una crisi di pianto, ribadendo che il suo essere buono non può essere vissuto come un ostacolo. A consolarlo sono corsi immediatamente gli inquilini che non hanno mai digerito la presenza di Marina: Alex, che ne ha approfittato per ricordare a Danto la presunta crudeltà della rivale; Federica, che lo ha invitato a essere più forte di fronte alle sue provocazioni; e soprattutto Valeria Marini che, proclamandosi amica di Danto, ha provvisto a ricordargli che quelle di Marina sono provocazioni dovute al fatto che lo teme, sapendo quanto sia forte e che potrebbe arrivare in finale. Mentre Valeria tentava di consolare Danto, è arrivata Marina: rammaricata per la reazione del compagno, ha chiesto di potersi spiegare, mentre Valeria cercava di cacciarla via dalla stanza. A quel punto Marina ha risposto con un secco: “Valeria, non mi rompere il cazzo”, ed è uscita, aspettando qualche ora che Danto si calmasse per potergli spiegare che non era sua intenzione ferirlo. Il suo invito era solo quello di prendere una posizione, sia ai fini del gioco sia nella vita in generale, ricordandogli che Giacomo è stato eliminato proprio a causa della sua neutralità.
Ma cosa ha portato alla luce questa discussione? Ovviamente il “rosicamento” di Belli, Marini e Morello che, approfittando di un momento di fragilità di Danto, hanno cercato di spingerlo contro Marina e di dipingerla come la “strega” da ignorare. Addirittura Valeria Marini ha parlato di un’energia di Marina che le provocherebbe il mal di testa. Nel frattempo, Danto e Marina sembrano aver chiarito, e i tre rivali di La Rosa dovranno evidentemente inventarsi qualcos'altro per far cadere il personaggio più forte di questa edizione.
In questi primi oltre 40 giorni abbiamo potuto constatare come la maggior parte dei concorrenti abbia sgomitato per ritagliarsi un ruolo nella Casa o creare le cosiddette “dinamiche”, mentre Marina ha giocato semplicemente essendo se stessa. Chi la segue anche al di fuori del Grande Fratello sa che la sua natura di provocatrice non mira a ferire o far cadere l’altro, quanto piuttosto a spingerlo a porsi delle domande su se stesso e a mettersi in discussione. Probabilmente si tratta di una deformazione professionale, dal momento che Marina è laureata in psicologia. Il vero problema? Che al Grande Fratello VIP l’intelligenza viene vissuta come una minaccia, come sinonimo di cattiveria e strategia spietata. Per fortuna il pubblico pare aver capito Marina La Rosa che, grazie al televoto, avremo la fortuna di vedere in finale. Una volta tanto, un personaggio interessante riesce ad imporsi all'interno di un reality, chissà, magari riuscendo a sfatare il mito del reality come covo di analfabeti funzionali e personalità sempre identiche a se stesse che mirano a vincere con la solita storia strappalacrime. Evviva l'essere dissacrante di Marina! La rivoluzione che serviva al Grande Fratello VIP.