Marina La Rosa è la prima finalista e i rivali rosicano di brutto. Al Grande Fratello VIP l'intelligenza è vissuta come una minaccia

Mentre gli ascolti del programma calano sempre più, tant’è vero che si parla di una chiusura anticipata a fine novembre, si sta già parlando di finale. Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello VIP, Marina La Rosa è stata eletta prima finalista di questa edizione: a decretarlo è stato il televoto. E non poteva che andare così. Perché Marina è divisiva e, a differenza di altri concorrenti, non si è mai piegata alle logiche del reality né ha mai voltato le spalle a coloro che ha scelto di tenere al proprio fianco in questa avventura, sempre con una certa selettività. Fatta eccezione per Alex Belli, con il quale c’è stato un odi et amo ritornato poi decisamente odi.

Nella giornata di ieri Alex Belli, seduto comodamente nel suo angolino a bordo piscina (da lui ribattezzato “oblò”), ha ricevuto diverse visite da parte di alcuni coinquilini. Nel pomeriggio, mentre chiacchierava con Carmen, Danto e Valeria, si è lasciato andare a una confessione sulla rivale Marina, ammettendo di essere stato volutamente crudele con lei: prima l’ha lusingata e poi l’ha scartata nuovamente. Alex non si dice pentito del proprio comportamento, poiché a suo parere risponde allo stesso gioco cattivo che Marina sta conducendo nella Casa. I tre coinquilini lo guardano perplessi; quella di Alex è stata una vera e propria manipolazione per far crollare l’autostima di Marina che, però, non pare aver subito il colpo, anzi. Dopo essere stata eletta prima finalista dal pubblico, Marina continua a ricoprire il ruolo di provocatrice della Casa, per sua stessa ammissione. Alex Belli e i rivali al seguito, invece, sembrano proprio non aver mandato giù il fatto che Marina possa concorrere alla vittoria finale.