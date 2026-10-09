Che palle la soap di Piera Meloni al Grande Fratello VIP: cari autori, cambiate triangolo perché questo non funziona per niente

Forse su questo Grande Fratello VIP ci siamo scaldati un po’ troppo in fretta. L’avevamo definita un’edizione promettente, ma finora a parte le uscite della Marini in versione sempre più vamp svampita e i capricci da prima donna dalla bambina interiore ferita, non abbiamo ancora visto nulla di “sostanzioso”. Sia chiaro: non ci aspettavamo trattati di filosofia in diretta, ma durante i primi giorni sembrava che questa edizione avrebbe regalato dinamiche nuove, inedite. E invece? Siamo alle solite. Appena gli ascolti subiscono un lieve calo, ecco che si mettono in scena i soliti copioni. Il sospetto di omofobia, l’insinuazione che ci sia un maschio etero basic che giudica le donne libere e l’immancabile soap opera a tre. Che non è quella tra Marina, Alex Belli e il suo ego. Anzi, quella - assieme alla dinamica Marini - è uno degli elementi più vivaci della casa: è spudoratamente finta e Marina e Alex diventeranno ottimi amici perché tra loro c’è un’alchimia lapalissiana.

Ma mentre Alex e Marina recitano in una finta soap, Piera Meloni ricopre il ruolo di protagonista in una vera soap fintissima. Non che lei c’entri poi molto in questa soap, capiamoci. Gli autori devono averla ritenuta una protagonista efficace per il triangolo dell’edizione. Plot twist: scelta errata. Piera Meloni fatica a trovare un’identità dentro la casa pure con due boni al seguito come Alessandro Roncaccia dentro e il fidanzato Gianmarco Ciaccia fuori. Bono e pure all’apparenza perfetto: intelligente, rispettoso, sensibile e con un’apertura mentale che ci sembra quasi utopia in un ragazzo della sua età. Roncaccia, nel frattempo, rimane un grande boh. A parte l’accento romanaccio simpaticone, i tatuaggi e le sue tecniche di seduzione emulate da un love coach boomer del web (Selvaggia Lucarelli docet), si fa davvero fatica a vederlo nella casa. Diciamo che in generale quest’anno i belli ballano poco. Sentiamo di poterci esporre: più Belli e meno belli per tutti.