Il vittimismo gold di Jonathan al Grande Fratello VIP è una grande strategia: accusa di omofobia Andreas, ma il vero obiettivo è Marina La Rosa

Così Jonathan ha deciso di giocarsi la carta “vittimismo gold” e durante la diretta ha accusato Andreas di aver utilizzato la parola “fro*io”; anche se, ha specificato (dopo) che il ballerino non l’avesse rivolta a lui direttamente. Peccato che, in prima battuta, il messaggio che è passato è stato chiaro: “Andreas usa quella parola”. Il ballerino, dunque, è cascato nella provocazione con tutte le scarpe e si è comprensibilmente scaldato, dando del falso a Jonathan. E allora, in questo quadro in cui Andreas inveisce contro Kashanian e la sua faccetta scandalizzata e il tono da verginella impaurita, cosa arriva allo spettatore medio? Che Jonathan è la vittima e Muller il carnefice: non sono mancati, infatti, i commenti in cui si etichettava Andreas come “aggressivo”. Ma, a onor del vero, i più attenti Jonathan l’hanno sgamato eccome: lui ha scelto la strategia più funzionale in un reality, ossia giocarsi la carta del “più fragile”; dicendosi anche dispiaciuto di un aggettivo che ironicamente Andreas aveva usato nei suoi confronti al femminile: “acida”. Peccato che Jonathan è il primo a parlare di sè al femminile quando scherza: nel pomeriggio aveva definito lui e altri concorrenti “shampiste”. Ma, si sa, la carta dell’omofobia funziona sempre.

In realtà, come Andreas e Marina hanno tentato di spiegare nel caos di voci che si accavallavano, Andreas aveva usato quella parola solo per riportare numerosi commenti di “haters” che avrebbero intenzione di offenderlo dandogli dell’omosessuale in maniera dispreggiativa. Andreas Muller stava solo riportando un commento dunque, quella parola non appartiene a lui. In un reality basta poco per farsi appiccicare l’etichetta dell’omofobo e Jonathan lo sa bene come funzionano i reality: ne ha persino vinto uno. Muller poi lo sgambetto lo ha preso in pieno, perché, come da prassi, ha tentato di giustificarsi dicendo la classica frase fatta: “Ho tanti amici omosessuali”. Lì Muller lo abbiamo visto al tappeto. L’obiettivo di Jonathan è stato centrato.