Elogio di Marina La Rosa, l’ultima diva. Ecco perché in un mondo di baci stellari abbiamo disperatamente bisogno di graffi da gatta morta

Da bambina volevo essere Valeria Marini. Sono consapevole che questa affermazione oggi possa destare perplessità. Ma erano i primi anni 2000 e i social non c’erano. Quindi non c’erano i meme con cui Valeria nazionale ci sfama ogni santo giorno. Fare la showgirl corrispondeva a esserlo e Valeria Marini lo era. Punto. Nessuno si metteva a sindacare sulle sue capacità. Al Bagaglino cantava in playback e nessuno si scandalizzava, le coreografie erano studiate affinché la sua immagine fosse quella della “prima donna”. Poi sono arrivati i reality e Valeria ha iniziato a prendere parte praticamente a tutti: esiste un reality in cui Valeria Marini non sia stata concorrente? Una resilienza notevole la sua.

I reality in Italia hanno “sgamato” un po’ tutti, compresa lei che, a onor del vero, si è lasciata sgamare senza troppi drammi. E così la “prima donna” potente, quasi diva, si è rivelata un po’ la caricatura di se stessa, con un ego così spropositato da spaventare persino quello di Fedez o Fabrizio Corona. Resta il fatto che la amiamo (almeno io): Valeria è l’infanzia delle Millennial cresciute a pane e Mediaset, nonché un antidepressivo naturale e su questo credo che tutti possiamo concordare. Le si può perdonare tutto. Inoltre, a dire il vero, Divina è il mio mantra e la ascolto ogni mattina prima di iniziare a lavorare, perciò se questo o altri articoli vi piacciono è anche un po’ merito della Marini.



Ma questo non è un articolo su Valeria Marini, bensì su Marina La Rosa. E io, se da bambina volevo essere Valeria Marini, oggi, alla veneranda età di 33 anni, voglio essere Marina La Rosa.

Ma cosa c’entra Marina con la Marini? Non solo una vocale a distinguerle, ma un universo intero. Entrambe partecipano a questa promettente edizione del Grande Fratello VIP: genio chi ha pensato di convocarle, perché questo accostamento ci fa godere non poco. Quest’anno al GF VIP non servono love story o racconti drammatici sull’infanzia difficile: il cast è talmente fornito di personaggi che ognuno porta avanti la sua naturale narrazione in un intreccio di mitomanie con gli altri concorrenti: tutto bellissimo.