Canale 5 riparte (ancora) col Grande Fratello Vip e il solito cast bollito da reality e una missione: farsi salvare dall’ex della fidanzata di Elodie, altrimenti non se ne sarebbe accorto nessuno

Meno male che Elodie ha iniziato una relazione con una delle ragazze del suo corpo di ballo, così almeno c'è un'ex, ballerina anche lei, da mettere nella casa. Non si saranno detti esattamente questo, ma il sospetto che la direzione casting abbia stappato lo spumante quando Megan Ria è diventata una dei concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip, è più che fondato. Perché a Canale 5, come in tutta la tv dello stivale, è così che funziona: se per una volta, nonostante il programma bollito, è andata bene, che si continui pure a spremerlo all'infinito.
Eccoci allora qua che ci ritroviamo con una nuova edizione del Grande Fratello Vip, in partenza nella stagione autunnale dopo il restyling della scorsa primavera: si parte giovedì 17 settembre, e siamo già a quota nove.
Nove edizione di personaggi - “vip” come pretende di farci credere il titolo del format - che quando è andata bene, cioè raramente, erano famosi davvero; nella maggior parte, residuati di altri reality che provavano a fare il giro. Famosi per essere “famosi”, insomma: capitale umano destinato tutt’al più al sottobosco del gossip nostrano; protagonisti che, dalla dipartita di Barbara D’Urso da Mediaset, non possono più contare nemmeno sui gettoni di presenza guadagnati a suon di famiglie felici.
Basta dare un’occhiata al cast: gran parte degli inquilini che litigheranno per i biscotti in dispensa, proviene o è già passata a sua volta proprio dal Grande Fratello, in alcuni casi anche con un altro reality in curriculum. Da Alex Belli a Guendalina Tavassi, da Jonathan Kashanian a Carmen Di Pietro a Marina La Rosa del resto, dopo oltre un quarto di secolo di reality show, trovare il nome nuovo non è impresa da poco. Provvidenziale in questo senso, suo malgrado, la chiusura di Striscia la Notizia: per un Jimmy Ghione che se ne va a Ballando con le Stelle infatti, c’è pure un Moreno Morello pronto a varcare la celebre porta rossa. Dallo scranno in foglia di fico di Ciao Darwin arrivano Federica Morello e Giancarlo Dento, da Amici Andreas Muller, a cui si aggiungono il conduttore televisivo Simone Annichiarico, la dj Michelle Masullo e lo sportivo Alessandro Roncaccia.
Altri nomi si aggiungeranno, ma il trend è chiaro. E il trend, appunto, è proprio: meno male che Elodie ha iniziato una relazione saffica. Ma soprattutto: meno male che nella squadra del Grande Fratello Vip gioca anche Megan Ria, ex ballerina di Amici, ex di Franceska Nuredini che ora sta con Elodie che al mercato mio padre comprò: se qualcuno può portare un minimo di fattore curiosità nel cast, è solo la bella riccia. Certo, una curiosità di luce riflessa più che dovuta alla propria persona, ma in tempi di crisi si fa quel che si può: tanto Elodie qualche titolo lo assicura sempre, specie dopo aver agevolato un documentatissimo profilo Instagram sulle sue vacanze in coppia. Ad esempio, è già partito il gossip secondo cui la cantante sarebbe preoccupatissima per quello che la Ria potrebbe spifferare tra le mura di Cinecittà: ecco, appunto, i primi titoli sono andati.
Anche Ilary Blasi fa quello che può: si sposa domenica 13 settembre a Ravello e, già che c’è, si gioca la carta matrimonio anche nello spot di lancio del reality. Le due opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici piangono di commozione, ma chissà: forse quella dello spot non è l'emozione delle nozze, quanto il senso di sollievo per avere trovato un'inquilina che possa interessare a qualcuno. Anche perché, se qualcuno dovrebbe piangere, quello al limite è il pubblico del Grande Fratello.