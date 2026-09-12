Canale 5 riparte (ancora) col Grande Fratello Vip e il solito cast bollito da reality e una missione: farsi salvare dall’ex della fidanzata di Elodie, altrimenti non se ne sarebbe accorto nessuno

Altri nomi si aggiungeranno, ma il trend è chiaro. E il trend, appunto, è proprio: meno male che Elodie ha iniziato una relazione saffica. Ma soprattutto: meno male che nella squadra del Grande Fratello Vip gioca anche Megan Ria, ex ballerina di Amici, ex di Franceska Nuredini che ora sta con Elodie che al mercato mio padre comprò: se qualcuno può portare un minimo di fattore curiosità nel cast, è solo la bella riccia. Certo, una curiosità di luce riflessa più che dovuta alla propria persona, ma in tempi di crisi si fa quel che si può: tanto Elodie qualche titolo lo assicura sempre, specie dopo aver agevolato un documentatissimo profilo Instagram sulle sue vacanze in coppia. Ad esempio, è già partito il gossip secondo cui la cantante sarebbe preoccupatissima per quello che la Ria potrebbe spifferare tra le mura di Cinecittà: ecco, appunto, i primi titoli sono andati.

Anche Ilary Blasi fa quello che può: si sposa domenica 13 settembre a Ravello e, già che c’è, si gioca la carta matrimonio anche nello spot di lancio del reality. Le due opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici piangono di commozione, ma chissà: forse quella dello spot non è l'emozione delle nozze, quanto il senso di sollievo per avere trovato un'inquilina che possa interessare a qualcuno. Anche perché, se qualcuno dovrebbe piangere, quello al limite è il pubblico del Grande Fratello.