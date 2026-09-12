Quale opinionista migliore a Uomini e donne con Gianni e Tina di Alessandra Mussolini per commentare il terminale antropologico della “orgogliosa razza italica”, vero capolavoro della tv di Berlusconi? L'affondo (colto) di Fulvio Abbate

Già, avevo rimosso la non meno apicale presenza di Gianni Sperti, ballerino infine consegnato ai servizi sedentari, barba modellata come pochi al mondo, dunque il furiere del format.

Chi ha ordito la presenza di Alessandra M. non ha timore che la cifra di quest'ultima possa oscurare “i veri protagonisti, ovvero dame, cavalieri, tronisti, troniste, corteggiatori e corteggiatrici”. I primi nomi lasciati baluginare, destinati al “trono”, Giovanni Grazioso, già protagonista di “Temptation Island”, e Giorgia, che così presenta le proprie credenziali: “Ho 25 anni e sono nata a Roma, sono laureata in Psicologia alla triennale e attualmente sto conseguendo la laurea magistrale in Psicologia clinica. Ho iniziato a lavorare quando avevo solo 15 anni, la mia vita non è stata affatto semplice. I miei genitori si sono separati quando io avevo 13 anni, mia sorella più grande 15 e quella più piccola 8. Qualche mese dopo la separazione di miei genitori scopriamo che mio padre aveva contratto il Parkinson giovanile, all'epoca aveva solo 50 anni. In questi ultimi anni si è aggravato molto e lì per me è stato veramente tosto. Cerco di fargli vivere dei momenti di allegria, nonostante la sua vita non sia affatto allegra o semplice. Per quello che posso cerco di rendergli le giornate migliori portandolo a fare una passeggiata o magari mangiando insieme un gelato”.

Lo scrittore Goffredo Parise, commentando le foto del barone Von Gloeden, aristocratico omosessuale giunto nel Teatro del Sole dalla terra germanica sul finire dell'800, che amava ritrarre, possibilmente nudi, i ragazzi di Taormina, trasfigurandoli in divinità d'arcadia ellenica, provò a ravvisare in quei volti i progenitori dei nostri attuali contemporanei, destinati a diventare chi assessore, chi carabiniere, chi forse, inutile mettere limiti al bisogno onirico-occupazionale, perfino tronisti, creature pronte a comporre il walhalla feriale di “Uomini e donne”, perché no? I pronipoti dei fauni ritratti dal barone si sono forse spettacolarmente reincarnati negli studi in fondo a via Tiburtina, pochi passi dalla contea di Guidonia, dove appunto Maria De Filippi li rende “tronisti” o “troniste”, ancora meglio se “Over”, spettacolo dedicato agli ultraquarantenni e perfino più su; i protagonisti di “Uomini e donne” sono infatti lo spietato terminale antropologico dell'“orgogliosa razza italica”, i nostri parenti, i nostri vicini, i nostri cognati, i nostri zii e zie, talvolta perfino noi stessi, i volti “lavorati” dai nostri cugini che, metti, hanno scelto di diventare parrucchieri e visagisti, non certo dedicarsi alla lettura dei menzionati implicitamente “Sillabari” di Parise, e ancor meno del Pasolini dell'omologazione culturale.

Anch'io, da anni, confesso di sognarmi lì, seduto tra i “corteggiatori”, il nome — “Fulvio” — appuntato sul petto insieme a un bocciolo di rosa, immobile, e mai chiamato davvero in causa dalla De Filippi, giusto un primo piano sfuggente di tanto in tanto, suggerito ai cameramen dalla regia complice. Finalmente testimone vivente incarnato nel carosello sentimentale nazionale; e molti, da casa, a domandarsi se davvero, quel “Fulvio”, cinto dal bocciolo di rosa, è davvero, “… sì, quello, come si chiama di cognome? Quello che ha inventato la parola amichettismo, sì, dai, come cazzo fa di cognome, 'sto scemo?”, un qualcosa che crei un piccolo mistero, come quando, era il 1967, Ugo Tognazzi compariva in veste di ballerino di fila in una trasmissione intitolata “Il tappabuchi”, e anche allora, nell'Italia in bianco e nero in attesa di un miracolo “Cibachrome”, tutti a chiedersi se fosse davvero lui.

Di Alessandra Mussolini, proteiforme regina e insieme ancella di sé stessa, cognome dall'immenso peso specifico iconico e memoriale, portatrice sana in tempi recenti di parole limpide e soprattutto determinate in difesa delle libertà sessuali, pronta a figurare, magari in forma di polena vivente arcobaleno, sui sound system semoventi d'ogni Pride a venire; il suo brano “Tokio Fantasy”, perché no, diffuso a palla in versione remixata techno, immaginiamo già le prove d'autore che saprà consegnare nel dominio di “Uomini e donne”. Così nella certezza d'essere italicamente bifronte: un ircocervo vivente, in grado, per grazia d'anagrafe, di riassumere ora il DNA implicitamente littorio ora la discendenza attoriale con zia Sophia Loren: due fustini di identità compresi in un'unica confezione regalo. Se è concesso un inciso rispetto alla presunta omofobia del fascio, raccontava Giò Stajano, già contessa Maria Gioacchina Stajano Starace Briganti di Panico, nipote di Achille Starace, orgogliosamente transessuale in tempi di fotoromanzi siglati “Bolero Film”, la risposta che Mussolini dette al capo della polizia Arturo Bocchini sul bisogno di inasprire le pene per gli “invertiti”, come usava dire allora: “In Italia non ci sono omosessuali!”