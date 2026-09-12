Delitto di Garlasco: il contenuto gastrico di Chiara Poggi? Per il prof Galassi può andare “a favore di Stasi”

“Il limite – prosegue - impedisce di usare il digesto sia per posticipare artificialmente la morte sia per anticiparla. E è precisamente qui che il dato diventa interessante in rapporto alla posizione di Stasi”. Se manca l'ancora di partenza, il digesto rimane una grandezza relativa. “Se si vuole sostenere una morte necessariamente collocata nella finestra immediatamente successiva alle 9 – aggiunge il docente dell’Università di Pavia - il contenuto gastrico non fornisce un sostegno selettivo a questa ipotesi”. Il quadro si farebbe ancora più rigido nei confronti del teorema d'accusa quando la digestione viene incrociata con gli altri parametri tanatologici. Il metodo quantitativo di Henssge proietta l’intervallo di morte in una fascia estesissima, tra le 7:00 e le 12:30. E quando la Cattaneo affianca al raffreddamento cadaverico il livello di rigor e livor, la convergenza della letteratura medica tende a scivolare più avanti nell'arco della mattinata.

“Non abbiamo un singolo parametro capace di dire ‘Chiara è morta dopo le 10’ - spiega ancora Galassi - Abbiamo però un metodo quantitativamente robusto che lascia aperta tutta la mattinata, due fenomeni cadaverici che tendono verso la parte più tarda di quella finestra e un contenuto gastrico compatibile con una morte relativamente prossima alla colazione, senza alcuna capacità di privilegiare specificamente la finestra 9:12–9:35. La conclusione corretta non è dunque che il digesto scagioni Stasi. Sarebbe troppo. È qualcosa di più sottile e, proprio per questo, più resistente: la collocazione dell’omicidio nella finestra temporale utile a Stasi non emerge dalla consulenza Cattaneo come una necessità biologica, tanatologica o digestiva. Il digesto è un ulteriore elemento che non soccorre l’ipotesi di una morte necessariamente precoce. E è forse questa la formulazione pro-Stasi più forte che il dato consente: non dimostrare che Chiara morì tardi, ma dimostrare quanto scientificamente fragile sarebbe sostenere che dovette morire presto”.