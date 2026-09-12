Jurrasic Park auto: Ferrari, Mercedes e Porsche? Le europee divorate dalla concorrenza. Ora anche lo Spiegel lo ammette: “In Cina sono diventate dinosauri”

Oggi non esiste più niente di simile. In giro, ovviamente, ci sono ancora le Mercedes, le Ferrari e i Suv occidentali. Attirano persino l'attenzione ma non più perché concepiti come simbolo di ricchezza e affermazione, ma come “dinosauri di un'era automobilistica in declino”. Le metropoli cinesi, ormai munite di eccellenti, capillari e funzionali reti di trasporto pubblico (un particolare che ha fatto calare il numero di automobilisti), sono travolte da auto elettriche ben riconoscibili dall'assenza di rumore che generano e dai colori delle loro targhe, verdi e bianche. I vecchi veicoli con i motori a combustione, con le targhe blu, sono sempre più rari. “Bisogna quasi cercarli con attenzione per avvistare le auto di lusso occidentali, un tempo predominanti”, ha puntualizzato Zand. La nuova mobilità cinese è caratterizzata da decine di marchi e modelli Made in China ma soprattutto Made by China. Nio, Arcfox, Aito, Maextro, Xiaomi, Yangwang: è impossibile tenere il conto. Quello che invece è possibile è notare è che i cinesi le guidano con passione e soddisfazione. “Guidare un'auto cinese in Cina è diventato non solo comune, ma anche chic e un segno di patriottismo”, racconta lo Spiegel. Tanti saluti alle berline tedesche e persino alle supercar italiane.