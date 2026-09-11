Morti in ambulanza: Luca Spada a processo solo per un decesso? Le indagini sono su sei omicidi e la relazione del RACIS è agghiacciante

Mentre il gip ha respinto la richiesta di arresti domiciliari per Luca Spada che il prossimo 15 ottobre andrà a processo con giudizio immediato per la morte di Deanna Mambelli, il Racis, la sezione psicologia investigativa divenuta ormai famosa per il caso di Garlasco, ha stilato una relazione in cui definisce Spada un “omicida seriale che agiva sotto una spinta ossessiva ed incontrollabile” e “selezionava le sue vittime tra pazienti anziani e malati con una modalità compatibile con una logica predatoria e seriale”. Gli esperti del Racis hanno analizzato anche tutti i selfie che l’indagato si scattava con bare sullo sfondo, foto con carri funebri, forni crematori e riesumazioni di cadaveri corredate da commenti scherzosi che inviava in una chat di gruppo e ha ipotizzato che Spada avesse anche sperimentato sulla propria persona gli effetti dell’iniezione di aria nelle vene. Il ventottenne avrebbe effettuato alcuni accessi ospedalieri dopo essersi provocato un’embolia iniettandosi dell’aria allo scopo di effettuare una sperimentazione, verifica e affinamento delle modalità operative con cui aveva progettato di porre fine alla vita delle vittime prescelte. Il tutto accompagnato da ricerche via web sugli effetti dell’insufflazione di aria nelle vene e sui relativi sintomi come cefalea, desaturazione e morte.

Ciò che gli uomini del Racis hanno portato alla luce è un quadro macabro e allarmante che gli avvocati difensori di Spada contestano a gran voce dato che il mese prossimo il ventottenne verrà processato solo per l’omicidio di Deanna Mambelli e non per gli altri cinque. Secondo i legali diffondere relazioni che definiscono “serial killer” il loro assistito e non costituirebbero materiale probatorio da utilizzare in dibattimento è fuorviante perché potrebbe rovinare la reputazione a Spada influenzando negativamente i giudici popolari oltre che l’opinione pubblica. Un ragionamento che abbiamo in parte già sentito per quel che riguarda la consulenza personologica che i Racis hanno stilato su Andrea Sempio. E intanto l’opinione pubblica si starà certamente chiedendo con una certa preoccupazione se i propri cari finiscano sempre nelle mani giuste quando si trovano nelle condizioni di essere soccorsi e trasportati in ambulanza.