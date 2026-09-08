Delitto di Garlasco: è tutto su Ignoto2? Le (vere) parole di Linarello, le nuove consulenze della difesa e un “per ora” necessario

Fare attenzione a tutto è un conto, interpretare oltre la doverosa attenzione è un altro. Sul tavolo, ad oggi, c’è molto di nuovo e quel nuovo va studiato, in primis per capirne “la funzione” principale. Sappiamo, infatti, che si dovrà tornare a parlare anche dell’eventualità della revisione per Alberto Stasi e è più che ipotizzabile, quindi, che i nuovi lavori presentati dalla difesa servano in particolare a produrre quella prova che sarà fondamentale per veder accolta la richiesta. L’obiettivo, inutile negarlo, potrebbe essere quello di rendere prova l’ormai evidente certezza di tutti gli errori commessi nel 2007 (e anche delle mancanze nell’indagine del 2017), probabilmente mettendone in luce altri e facendo emergere le tante, troppe incongruenze, che continuano a venire fuori ogni giorno. Alcune anche con l’aiuto di chi un giorno ricorda tutto e l’altro non ricorda niente in base all’interlocutore di turno in merito ai fatti avvenuti proprio a ridosso dell’omicidio e nelle primissime ore dopo la richiesta di soccorso.

Il fatto che la stessa difesa di Stasi abbia parlato di “attività articolata” mette tutti davanti alla necessità di non andare troppo diretti con le ipotesi, ma di considerare un lavoro in ottica integrata e complessa, non necessariamente rispetto alla possibilità di nuovi indagati o a ulteriori indizi verso chi indagato lo è già, ma in funzione anche e soprattutto di ricostruzioni che potrebbero debellare definitivamente tutto ciò su cui s’è fondata la sentenza di condanna di Stasi pronunciata dalla Cassazione nel 2014. In estrema sintesi? “Ignoto2” sarà un perno, ma non certo il centro di tutto. Di sicuro, la possibilità che a Andrea Sempio sia rinnovato l’invito (già rifiutato) a farsi interrogare c’è e è concreta proprio alla luce anche delle nuove consulenze volute dalla stessa procura e che, a quanto ci risulta, sono già sul tavolo di Fabio Napoleone e Stefano Civardi (ad eccezione di quella del professor Catanesi, che è comunque in via di completamento). Non si può dimenticare anche che, come su MOW avevamo già raccontato in tempi non sospetti, c’è ulteriore materiale informatico (in particolare la memoria di un vecchio Iphone) su cui s’è lavorato in questi mesi.