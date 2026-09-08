“Torneremo dai padroni e gli taglierem la testa”: il Pd ha un serio problema con i suoi Giovani Democratici, che sembrano infiltrati di Potere al popolo

I Giovani Democratici sono diventati i Giovani Comunisti. Breve recap di questo spettacolo di bassissimo livello. Al Circolo Arci di Villa Fastiggi, la storica sezione del Partito Comunista nel quartiere di Pesaro non a caso chiamato “Piccola Russia”, e già questo dovrebbe bastare a farli vergognare un po’, i Giovani democratici fanno festa. Alcuni meno giovani però decidono di cantare una canzonetta: “Torneremo dai padroni e gli taglierem la testa, comunismo e libertà”.

Forse non hanno capito dove sono? È una festa della sezione dei giovani del Partito Democratico, un partito che nasce come riformista e come alternativa (alternativa!) alla sinistra comunista. E invece no, perché quando un deputato di Fratelli d’Italia fa notare giustamente che schifezza sia la canzone in una festa dei giovani democratici, non del Partito comunista, risponde Riccardo Bernardi, già giovanissimo consigliere del Pd, sostenendo che quella canzone abbia fatto la storia “del nostro partito”.

E allora capisci che siamo in piena dissociazione cognitiva, perché il Pd non è l’erede del ’68, dei comunisti o del Pci. Il Pd è altro e fa specie che un consigliere del Partito Democratico non lo sappia. Com’è possibile che un rappresentante dei Giovani democratici non lo capisca?