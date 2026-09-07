Le Iene hanno seminato il caos all'Hotel Kaos per gli Stati Generali di Controcorrente sul caso Crosta e hanno incalzato il sindaco di Agrigento Sodano che ha litigato con Lavardera

Siamo volati ad Agrigento per seguire l’attesissima due giorni di Controcorrente, il movimento di Ismaele La Vardera che si è federato da poco con il Progetto Civico di Alessandro Onorato e che proprio ad Agrigento ha voluto trasformare gli Stati generali in una sorta di laboratorio politico per il centrosinistra siciliano. Un appuntamento importante, con esponenti politici nazionali e regionali e con l’obiettivo dichiarato di costruire un’alternativa al centrodestra di Renato Schifani e dove La Vardera punta a fare la rivoluzione a Palazzo d’Orleans. Alla fine della due giorni, ieri sera, all’Hotel Kaos, il caos c’è stato davvero. La Vardera, che già in passato ha preso fermamente le distanze da politici di dubbia onestà, ne avrebbe fatto volentieri a meno proprio nel giorno della festa del suo movimento a cui è seguita un’amara e pesante discussione tra La Vardera e il sindaco di Agrigento Michele Sodano.

E sì, perché all’Hotel Kaos, alla fine dell’evento, verso le nove di sera è arrivato anche Nicola Barraco de Le Iene. E non certo in guisa d’ospite e amico, ma di inviato per il programma per cui lavora, ovvero quella trasmissione da cui lo stesso La Vardera è partito come giornalista d’assalto per poi trasformarsi in politico dalla schiena dritta. E la schiena dritta l’ha mantenuta davvero. Le domande di Barraco erano dirette soprattutto al sindaco di Agrigento Michele Sodano, alle prese con un caso abbastanza indifendibile. Il suo vice, Giovanni Crosta, esponente di Controcorrente è da qualche giorno al centro delle polemiche per un immobile di famiglia a Zingarello, ereditato dal padre. Immobile, secondo quanto scoperto da Report Sicilia, abusivo. Il caso non si può ignorare, purtroppo, dato cha Vardera ha costruito una parte importante della sua credibilità politica proprio sulle battaglie contro l’abusivismo edilizio e sulla richiesta di trasparenza e responsabilità a chi ricopre incarichi pubblici. Ritrovarsi uno dei suoi uomini di fiducia ad Agrigento, Crosta, oggi vicesindaco e titolare di un pacchetto di deleghe importanti (affari legali e generali, trasparenza e anticorruzione, polizia municipale e sicurezza stradale, patrimonio e tributi, oltre a personale, protezione civile e rapporti con il Consiglio comunale) in questa situazione non è, diciamo, una piacevole sorpresa. E ad Agrigento bisogna essere sopra ad ogni sospetto, immacolati, dicono i cittadini, perché è pieno di franchi tiratori che aspettano solo il momento giusto per distruggerti.