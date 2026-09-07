“Nulla da chiarire” un ca*zo, avvocato Cola. Le domande sul caso Lavitola-Ranucci sono ancora tantissime, e ve le facciamo tutte

Innanzitutto, è ancora tutto da chiarire se Sigfrido Ranucci abbia avuto o meno un ruolo, se fosse informato sui fatti e in che misura. Alla luce dei nuovi elementi emersi, deve essere sentito dai magistrati. Così come deve essere sentito Clesio Tavares, ancora in Camerun senza alcuna voglia di tornare apparentemente, e Natalia Potenza, la compagna (ormai ex) di Lavitola che ha definito i due come “il gatto e la volpe” e ha promesso inedite rivelazioni. C'è da chiarire se Lavitola abbia in qualche modo orientato alcune (e quali?) inchieste di Report. Se il rapporto fra i due abbia travalicato, e quanto, quello tra un giornalista e la propria fonte. Un esempio? Perché Ranucci rilascia un intervista a un giornale dello Zimbabwe sul carbon credit? Per fare un favore a Lavitola? E perché vi viene indirizzato dai legali di Lavitola in Zimbabwe? Perché poi l'intervista sparisce? Chi la fa sparire? Esisteva davvero un'inchiesta di Report sul carbon credit?

Ma poi, già che parliamo di carbon credit, cosa sa Ranucci degli affari di Lavitola in Africa? Cosa ci faceva ad ottobre a cena con Gianluca De Marchi e Fabio Mazzoni, vertici di Urban Vision e soci di Lavitola? Perché questi mandavano soldi a Gomes Tavares? E Ranucci come ha aiutato il suo amico? Che consigli ha dato? Ma più in generale, cosa combinava in Africa Valter Lavitola? Con società dentro altre società dentro altre società. E in Sudamerica? Dove tra l'altro, dice il Corriere, pende ancora un procedimento. Chi è Sirlene? Che ci fa una succursale del carbon credit in Brasile? Gestita tra l'altro da un uomo con un passato opaco proprio a causa di questioni relative a Lavitola.