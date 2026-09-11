“Mai dare per scontata la democrazia”. Giorgio Colangeli e il cast di “Se venisse anche l’inferno” da Venezia: la Resistenza, l'Europa come “serbatoio della nuova destra” e le lotte culturali da portare avanti

Se venisse anche l’inferno è un film antimilitarista che condanna gli orrori della guerra. A proposito di tensioni, di battaglie, vi fa paura quello che sta succedendo nel mondo?

Luca Tanganelli: Sì, totalmente. Tuttavia ho fiducia nelle nuove generazioni perché mi sembra che siano molto più avanti, o forse ho avuto la fortuna di incrociare nel mio percorso molti esempi positivi, dunque non mollo, continuo ad avere fiducia. Non possiamo non chiederci cosa accadrà in futuro e trovo che il cinema possa darci delle risposte. Tutti abbiamo aderito profondamente al progetto, siamo convinti che questo film possa essere un modo per dire che le cose si possono fare diversamente. Possiamo cambiare strada. Sia come dice Samuele dal punto di vista produttivo, di fare cinema, sia da quello umano. Restare liberi di scegliere chi avere accanto, di raccontare ciò che vogliamo. Mi spaventa il futuro, ma se resistiamo e combattiamo per portare avanti queste libertà, io ho una fiducia di fondo che spero non si spenga.

Giorgio Colangeli: Sì c’è da essere preoccupati, almeno per quanto riguarda la nostra Europa e i Paesi che possiamo ritenere affini per pregresso storico e cultura. Intanto c’è un’età media che è aumentata. In Italia la situazione è preoccupante, altrove forse meno perché ci sono politiche per la famiglia che aiutano i giovani. Però l’Europa sembra una casa di riposo diffusa. Sono stato quattro giorni in Argentina per lavoro poco tempo fa e lì senti proprio un’altra aria. E non parlo del governo attuale, bensì dell’aria che si respira: le persone si svegliano e devono darsi da fare, parteggiare, scegliere. Da noi è come se tutti avessero paura di perdere ciò che già hanno, perché abbiamo tanto rispetto a molte altre realtà nel mondo, quindi abbiamo paura di perderlo. È come se ci fossimo un po’ stancati della democrazia, ci siamo fatti sorprendere dal fatto che la democrazia non è un regime politico naturale. Non è che l’uomo, per sua natura, è democratico. Aristotele diceva che l’uomo è un animale politico, sì, ma la democrazia è una conquista quotidiana: ci diamo delle leggi, dei protocolli, dei modi di procedere per cui tutti possano avanzare senza lasciare indietro nessuno, evitando che pochi abbiano privilegi ingiusti, così che chiunque possa godere di un po’ di libertà e non danneggi quella altrui. È una costruzione difficile e faticosa. Ripeto, è come se ci fossimo stancati, come se la libertà non la sentissimo più come una cosa che ci riguarda. "Sono disposto a sacrificare la mia libertà perché gli altri la usano male": è questa l’opinione diffusa tra i fiancheggiatori delle destre.

Cioè?

C’è una specie di fretta di arrivare a un regime giusto, che premi le persone buone e che punisca le persone cattive. Ci aspettiamo il dittatore illuminato, un’oligarchia illuminata che possa risolvere questi problemi in tempi brevi. Ma la democrazia non ha questi tempi brevi, come tutte le cose difficili. Bisogna crederci. È venuta a mancare questa fede, ed è un dato molto inquietante perché fa della maggioranza della popolazione, potenzialmente, un serbatoio per la nuova destra, la quale fa leva sui disagi della gente, incolpa qualcuno, cerca colpevoli seguendo un giustizialismo da quattro soldi. Il sostegno a queste ideologie è larghissimo. I giovani forse sono esenti da queste logiche: per così dire "biologicamente" ragionano in un altro modo. È questa la grande speranza. Bisogna indicare gli esempi giusti. E quello che vedono intorno non aiuta.

Samuele Rossi: La sensazione che provo di più, almeno nell’ultimo periodo, non è paura, è qualcosa di simile alla rabbia. Rabbia che nasce dalla consapevolezza che non comprendiamo che alcuni temi e forme del nostro vivere quotidiano sono conquiste a cui non possiamo e non dobbiamo rinunciare. Ecco, questa situazione mi crea una rabbia che mi ha portato, attraverso il cinema, a tentare di costruire un argine. L'ho fatto raccontando la Resistenza in tutta la sua fisicità, non nel suo aspetto ideale, costruendo il film perché potesse essere un’esperienza quasi fisica e permettere al pubblico di trovare dentro di sè il motivo di lottare ancora per quei valori. Ho creduto fosse il modo migliore per tenere viva la consapevolezza di quello è successo. Per conservare la nostra memoria.