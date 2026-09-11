Lasciate perdere il circo del red carpet e fate come Ghali che va a vedere “Naza” sul genocidio in Palestina e i killer (con IA) dell’Idf senza passare dalle luci di Venezia

25 minuti di applausi. Forse per lavarci la coscienza o per recuperare un po’ di umanità nei confronti del popolo palestinese. 25 minuti che non bastano a risanare la devastazione a Gaza, né a rimediare alle morti, ai “danni collaterali” dei bombardamenti condotti con Ia dall’Idf. Questo è il significato della parola Naza, titolo del film di Yuval Abraham e Rachel Szor (due dei quattro autori del documentario premio Oscar, No Other Land), con Jonathan Glazer produttore esecutivo e presentato in concorso alla Mostra del cinema di Venezia. Pioveva sul Lido, i fotografi e la stampa si è spostata all’interno del Palazzo del cinema, alle porte della Sala Grande. Ha partecipato alla proiezione anche Ghali, tra gli artisti della scena italiana più impegnati e militanti per quanto riguarda la causa palestinese. È arrivato in sala passando dal retro, evitando il red carpet. I giornalisti di La Presse lo hanno comunque visto e ripreso mentre arriva dal canale verso il palazzo: “Sono venuto a vedere Naza a titolo personale. Secondo me lo devono vedere tutti”, risponde. Dopo il film, Ghali ha scritto un messaggio via social.