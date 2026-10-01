Compri la casa di Pasolini, ci metti un milione e lo Stato ti caccia dicendo che Pier Paolo era un abusivo. Allora ce la meritiamo Wanna Marchi

Eccole: “Caro Ministro Giuli, sono felice di potermi rivolgere a Lei grazie all’aiuto del comune amico Fulvio, per sottoporLe questa vicenda che riguarda non soltanto la mia abitazione, ma un luogo di straordinario valore culturale e simbolico: l’ultima casa e lo studio di Pier Paolo Pasolini, dove furono scritti ‘Petrolio’ e molte delle ‘Lettere luterane’. Il complesso era stato sottoposto al vincolo del Ministero dei Beni Culturali e lo Stato aveva rinunciato all’esercizio della prelazione. Per salvarlo dal degrado ho deciso di acquistarlo regolarmente dagli eredi di Pasolini, dopo aver ottenuto la certificazione del Comune che escludeva la presenza di usi civici e altri gravami e l’ho restaurato per quattro anni sotto la guida della Soprintendenza. Per fare tutto questo ho venduto la mia abitazione di Roma, la mia prima casa. Ho subito stipulato una convenzione con il Comune di Soriano per riaprire il sito al pubblico con le medesime modalità con cui lo facevano gli eredi, ho accolto con entusiasmo la manifestazione di interesse dell’Istituto ministeriale Ville Monumentali della Tuscia e ho intensificato le visite e le attività culturali a titolo gratuito. Un Ente agrario privato (circa 120 iscritti) che gestisce il bosco demaniale circostante la proprietà, dopo 200 anni ha rivendicato l’esistenza di un uso civico. Ha quindi agito in giudizio nei miei confronti, sostenendo che persino Pasolini fosse stato abusivo a casa sua, e chiedendo l’esproprio del bene a titolo gratuito. Nel frattempo però, lo stesso Ente utilizza arbitrariamente il nome e l’immagine di Pasolini, così come quella della Torre, come principale richiamo turistico dell’area circostante abusivamente trasformata in un parco a tema a pagamento dedicato proprio a Pasolini.

Nel corso del processo, il Giudice di primo grado ha nominato un proprio tecnico di fiducia, il quale ha escluso la presenza di usi civici e ha confermato la natura privata della mia proprietà. Il Giudice, tuttavia, si è discostato totalmente dalle conclusioni del tecnico da lui stesso nominato, senza motivarne il perché. Mentre l’iter giudiziario è ancora in corso, con appello pendente, la Regione Lazio ha avviato la procedura di esproprio. Mi sono stati concessi 30 giorni per lasciare la mia prima casa, senza alcun indennizzo. Non solo: è stato addirittura stabilito che sia io a dover pagare un indennizzo, come se avessi “occupato” un bene che ho acquistato regolarmente. Un esproprio senza indennizzo sulla base di una sentenza non passata in giudicato. Un esproprio incostituzionale. A sostegno della causa ho lanciato una petizione sottoscritta da oltre quattromila persone, tra cui importanti esponenti della cultura e del cinema italiano, come Dacia Maraini, Marco Tullio Giordana, Liliana Cavani, Ascanio Celestini, Marco Risi, Dante Ferretti… Alcuni di loro hanno condiviso con Pasolini parte del suo percorso umano e artistico e hanno frequentato personalmente questa casa. Oggi sono fortemente a rischio non soltanto il futuro della mia proprietà - diritto tutelato dalla nostra Costituzione - e l’aﬃdamento che ho fatto nelle Istituzioni, ma anche la conservazione della Torre e la possibilità che essa continui a essere accessibile al pubblico. Come ha scritto Graziella Chiarcossi, cugina ed erede di Pasolini, che per cinquant’anni ha custodito questo luogo, la Torre rischia oggi di essere ‘consegnata in mani sbagliate’ e di essere esposta allo sfruttamento commerciale e al turismo di massa. Non Le chiedo ovviamente di prendere posizione sulla controversia giudiziaria, ma di valutare se sia possibile esercitare, anche attraverso il Suo ruolo - anche a livello locale - ogni iniziativa istituzionale utile a scongiurare una situazione che rischia di compromettere definitivamente la conservazione e la fruizione pubblica di questo luogo così importante per la memoria culturale del nostro Paese. Con i migliori saluti, Gabriele Gallinari”.