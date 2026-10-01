“È un disco suonato, non ci sono strumenti elettronici”. Paola Turci torna all’essenziale e manda a fanculo le regole del mercato moderno

Il luogo di questo disco è Roma, tanto che in Mi manchi gli alberi sono i pini marittimi romani tra cui l’artista si perde nel ricordo di un grande amore vissuto in quella città; anche se durante la presentazione ci tiene a specificare che il brano non è tanto il racconto di un amore, ma la narrazione della presenza assente; perché forse quando si ama tutto dell'altro rimane impigliato nei luoghi che percorriamo. E “vita” non poteva che essere una parola presente in questo disco che parla d’amore. In un mercato discografico che parla di nichilismo e distruzione, ci vuole coraggio per cantare un inno alla vita e farlo nella più straordinaria ordinarietà: qui Paola Turci non ci sorprende, ci regala conferme su che tipo d’artista è. Una che non ha bisogno di stupire per forza, di fare scalpore; fa una cosa super trasgressiva: rimane fedele a se stessa. Non ha paura della noia, Paola, e “noia” è proprio la parola della terza traccia: Che noia mi fai. E, al di là della canzone, l’artista dimostra di non averne paura.

In questo disco Paola Turci si lascia scorrere come l’acqua di un fiume e si osserva senza giudizio: è questa l’impressione che si ha scorrendo le tracce. Dopo un inizio rock, Paola scandisce un tempo musicale lento, fuori dalle tendenze e dalla frenesia discografica. Turci sembra quasi voler tradire appositamente la promessa di un disco scoppiettante che fa nella prima traccia. A differenza di molte recenti opere discografiche contemporanee, in Amore a dismisura si sente l’esigenza di una scrittura che non segua le regole dell’industria. C’è solo quel bisogno antico di esprimersi cantando che Paola sembra riscoprire. Il disco è lento, ma si ascolta con piacere. È un disco parlato che celebra i fuochi lenti, la delicatezza, nonostante parli di mancanze e delusioni.

Giunti a metà disco ci siamo chiesti dove fosse questo “amore a dismisura”. Con un titolo del genere ci si aspetta un album travolgente, focoso, passionale; invece la sorpresa è scoprire che l’amore a dismisura si può cantare anche con i toni bassi e un andamento cadenzato. Soprattutto quando a cantarlo non è una ventenne, ma una donna fatta e matura che rimane aperta alle domande. Miss, anche se scritta da Bianconi, la riguarda fortemente perché Paola è molto attiva nel sociale per quanto riguarda il tema donne, consapevolezze e violenza.

Le dieci tracce del disco sembrano parte di un’unica narrazione frammentata, e infatti Paola ci conferma di averle scritte tutte insieme. Ma sono pezzi da rimettere in ordine? Anche no. Paola Turci non ha fatto un disco pensato, ha messo insieme delle tracce di sé e non lascia neanche a noi il compito di riordinarle. Sono “braccia che riaccolgono come Gesù di Michelangelo”, lo dice nell’ottava traccia con un intro e un outro in lingua araba che recita la psiconcologa pediatra conosciuta in Palestina. Paola ha vissuto sulla sua pelle il passaggio dei check point e in questo brano ci restituisce quell’immagine rumorosa e disumana. L’intro e l’outro in arabo si traducono così: “Che le nostre voci siano un grido di pace, per tutta l’umanità, per tutti i bambini e le donne che soffrono in Palestina e in tutto il mondo; che sia un abbraccio che guarisce. Veglia su di noi. Tu, che sai come abbracciare, come tua madre faceva, come nella Pietà di Michelangelo, resta vicino a noi e insieme possiamo ritrovare la speranza”. Una preghiera in un brano che ha molto da dire: “Quando ti ritroverò, tu mi riconoscerai” detto con la speranza di chi deve attraversare un lungo viaggio per ricongiungersi a chi ama. Qui Paola si chiede l’umanità dov’è finita, la pietà.