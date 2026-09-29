Tony Effe si vanta della sua taglia da donna dei pantaloni e insulta i dipendenti da zuccheri, ma la vita è più dolce della sua voglia di fama e di trash

Avete capito, dunque? Se non riuscite a dimagrire è perché siete schiavi degli zuccheri. A lui è bastato smettere di mangiarli e andare a correre: e voilà! La taglia 26 da donna è servita. Fanculo la sensibilità nei confronti del tema, i disturbi alimentari! A Tony Effe è bastato eliminare i carboidrati e andare a correre per dimagrire, se non ci riuscite cazzi vostri! Poche scuse. Com’è che si dice? “No pain no gain”.

Ovviamente le sue affermazioni hanno scatenato le polemiche del web, di professionisti di salute mentale e dell’alimentazione. Ma a lui è bastato chiedere scusa con l’aria di chi si annoia pure a chiedere scusa ma lo deve fà, perché glie tocca reghà. Con annesso “siamo umanih, sbagliamo”. Lui non voleva offendere nessuno, dice. Ma “offesa” è la parola giusta? Il punto è che chiedere scusa è diventata un po’ la paraculata dell’ultimo minuto. Ci viene difficile credere che le sue siano scuse sentite, ovvero scuse di chi veramente ha capito che no, nella vita non sempre è una questione di volontà. E che lui, da idolo dei giovani qual è diventato, ai messaggi che veicola dovrebbe fare più attenzione. Perché un conto è parlare di droghe e puttane nelle sue canzoni. E ok, lì abbiamo capito che è un discorso stilistico e bla bla bla. Che il personaggio nella trap non sempre corrisponde alla persona, che Tony Effe in realtà è un cucciolo che ogni tanto si concede qualche vizietto, che sarà mai? Possiamo anche soprassedere sul lato “artistico”, ma quando ci si punta la camera dell’Iphone non c’è scusa che tenga: se dici certe cose stai facendo una figura misera, nella buona o nella cattiva fede. Oltre al fatto che non c’è neanche da stupirsi perché tutto questo è coerente con una narrazione che Tony Effe porta avanti da sempre. Forse quest’ultima gaffe di Tony è servita a ricordarci che non basta andare a Sanremo e diventare papà premurosi per essere considerati un esempio da seguire. Perché che non siamo mai stati di fronte alla nuova promessa dell’arte italiana siamo tutti d'accordo, no? E allora è tutto ok: ben risvegliati a voi tutti!