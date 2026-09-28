Altro che Marilyn, Valeria Marini è la nostra Bridget Jones al Grande Fratello. Da “stella” inarrivabile a regina dei meme

In un recente articolo in cui analizzavamo la figura di Marina La Rosa all’interno della casa del Grande Fratello VIP, abbiamo usato Valeria Marini come termine di paragone: “meno baci stellari, più graffi da gatta morta”: lo avevamo chiuso così. E in effetti in tv di chirurgia estetica e apparenza ne abbiamo vista parecchia: degli anni del berlusconismo, che ora proseguono in forma diversa sui social tra influencer e creator, ne abbiamo abbastanza. Ma chi scrive ama guardare le stesse cose da angolature differenti, pertanto, quando si parla della figura di Valeria Marini, si può scegliere di fermarsi ai “baci stellari” o decidere di addentrarsi, andare oltre la patina; spogliarla dei glitter e delle pailettes per vedere cosa resta.

Nel mondo dello spettacolo ci sono persone e personaggi. E poi ci sono persone che sono personaggi e questo è il caso di Valeria Marini. Per le Millennial appassionate di televisione questo nome ha rappresentato un sogno. Io ne ho già scritto: da bambina volevo essere Valeria Marini, la donna che li mette tutti al tappeto. Le forme da sex symbol, il volto da bambina, come notò Pierfrancesco Pingitore nel 1993, quando decise di sceglierla come sostituta di Pamela Prati per il ruolo di “prima donna”. Gli spettacoli del Bagaglino ieri, i reality oggi: Valeria Marini è sempre stata destinata a essere protagonista.

Nel bene e nel male, oggi quando un reality show ha bisogno di far impennare gli ascolti, convoca lei. E oggi la vediamo al Grande Fratello VIP per la quarta volta. Il web è di nuovo impazzito: meme su meme evidenziano l’aspetto più maldestro di una “prima donna” che non si è mai arresa all’avanzare del tempo. Eppure in Valeria nazionale questa mania di protagonismo diventa tollerabile, anzi, persino esilarante e a tratti tenera. All’interno della casa c’è chi la percula per la sua vanità ingombrante e c’è chi in quella vanità sa leggerci una ferita profonda (Marina La Rosa tra questi). Sì, perché Valeria è quella dei Baci Stellari, ma è anche la donna fragile e fondamentalmente sola. Lei stessa, durante una conversazione con Megan Ria lo ammette: “A volte sono infantile. Ho subito tanti inganni e spesso non credo nelle persone, mi sono indurita. Sono prigioniera della mia apparenza”. In queste sue parole c’è una consapevolezza che non ti aspetti se non sai guardare oltre le pailettes e i lustrini.