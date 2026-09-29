Se Naza batte gli Avengers e il film-concerto su Ultimo al box office, allora non è proprio tutto andato a put*ane

Perché il dato più interessante non è soltanto l'incasso ma è la scelta, la scelta di migliaia di persone di entrare in una sala cinematografica per confrontarsi con un documentario che affronta una delle questioni più drammatiche e divisive del nostro tempo. Da questo punto di vista, poco importa che gli incassi complessivi della riedizione estesa di Avengers: Endgame rimangano superiori. Quella, direbbe qualcuno, è la normale legge del mercato. Rimane però un dato che Gian Maria Volonté avrebbe probabilmente definito come squisitamente politico: in un lunedì qualunque di fine settembre il film più visto in Italia è stato un documentario dedicato alla guerra a Gaza e alle conseguenze dell'occupazione israeliana raccontate dai suoi autori. Le immagini raccolte nel film, il racconto delle tecnologie militari impiegate, l'utilizzo di droni e sistemi di intelligenza artificiale e le testimonianze raccolte sul campo costruiscono un atto d'accusa che, sul grande schermo, acquista una forza ancora maggiore. E anche la decisione dei due registi di metterlo, nelle prossime settimane, disponibile gratuitamente per la visione online, è un altro segnale fortissimo: volere arrivare al maggiore numero di persone possibili, fare conoscere la “verità dei fatti” potenzialmente a tutte e a tutti noi. Se quasi sessantamila persone (scritto in lettere fa ancora più impressione) hanno deciso, in un normale giorno lavorativo, di investire tempo e denaro per conoscere una realtà tanto dura, forse qualcosa significa. Forse significa che non siamo ancora del tutto anestetizzati, che esiste ancora uno spazio per un discorso etico, civile e politico, che la voglia di capire ciò che accade fuori dai nostri confini non è stata completamente sostituita dal bisogno di evasione. E forse significa anche un'altra cosa. Che Gian Maria Volonté aveva ragione: il cinema non smette mai di essere politico. Semmai siamo noi, qualche volta, a dimenticarcene.