Un grosso “fuck” ai litigi del passato: il documentario Don't Look Back in Anger sugli Oasis dalla Mostra di Venezia arriva nei cinema. I fratelli Gallagher sono tornati e il loro popolo di ultrà li ha accolti di nuovo

Gli Oasis fanno più che tirarti su. Cadono insieme a te, si rialzano insieme a te. Nessuna scoperta delle origini: in fondo, sapevamo già tutto. Don’t Look Back in Anger non fa altro che mettere in scena l’energia immediata della musica dei fratelli Gallagher. Dopo lo scontro che nel 2009 aveva fatto saltare la band, Liam e Noel tornano in studio per le prove. Il loro rapporto si ricostruisce senza bisogno di faccia a faccia: è bastato suonare insieme. Il popolo ultrà degli Oasis ha riaccolto e perdonato la band, nonostante sedici anni di vuoto e la solita testa di caz*o di Liam, che sembra non fregarsene di niente. “Ma ci devi tenere tantissimo per sembrare che non te ne freghi niente”. Cappelli da pescatore e parka hanno riempito gli stadi di tutto il mondo. Lacrime sui volti dei più giovani, genitori e figli che si abbracciano. “È una cosa che mi commuove ogni volta”, dice Noel. Le tappe del docufilm, ideato da Steven Knight e diretto da Dylan Southern e Will Lovelace, sono scandite dai pezzi degli album più iconici, da What’s the Story Morning Glory?, Definitely Maybe, il titolo paradossale che ha cambiato tutto. “It’s good to be back”.