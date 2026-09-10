Quella “Bobo” di Jasmine Trinca, che odia il capitalismo ma indossa una t-shirt Prada da 1.100 euro

Jasmine Trinca: “Io sono contro il capitalismo, quindi per me la produttività è un film horror”. Hannibal Lecter: “Sono vegano, quindi per me mangiare carne è un film horror”. In effetti…

L'attrice lo dice al Festival del cinema di Venezia, mentre indossa una t-shirt bianca Prada da 1.100 euro. Jasmine Trinca ha fatto mediamente 1,5 film all’anno dal 2001 a oggi, 39 film in 26 anni, con picchi di tre film in un anno nell’ultimo periodo (per esempio nel 2025). Alla faccia dell’odio per la produttività.

Tom Wolfe: “Sin dall’inizio non ebbe alcun senso discutere della sincerità del Radical Chic. Era fuor di dubbio che il primo impulso, «pannolino rosso» o meno, fosse sincero. Ma, come accade per molti sforzi umani che si concentrano su un ideale, sembrava che il pensiero avanzasse su una sorta di doppia pista. Prima pista: beh, è chiaro che si ha un sincero interesse per i poveri e bisognosi e una sincera rabbia rispetto alla discriminazione. […] D’altro canto – nella seconda pista della mente – si ha un sincero interesse a che la Società newyorkese mantenga uno stile di vita proprio dell’East Side. E tale preoccupazione è sincera tanto quanto la prima, ed è profonda tanto quanto la prima. Sul serio. Diventa sul serio parte della psiche.” (New Yorker, 1970)

David Brooks: “[I Bobo, borghese-bohémien] sono persone altamente istruite che hanno un piede nel mondo bohémien della creatività e un altro piede nel regno borghese dell'ambizione e del successo mondano” (New York Times, 2000)