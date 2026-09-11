“Soffrire non serve a niente”: Pavese aveva torto e Elisa in “Kintsugi” ci mostra perché

Elisa ha pubblicato Kintsugi.

E se questo non fosse un articolo da MOW? Oggi sovvertiamo le regole perché oggi, signore e signori, Elisa ci annuncia che è finita la guerra. E cosa c’è oggi di più dissacrante, potente, “falciante”? Forse allora no, questo articolo è proprio da MOW, che in inglese significa “falciare”. Perché noi stiamo sempre dalla parte di chi sovverte: che lo faccia incazzato, che lo faccia con grazia, ma dalla parte di chi rovescia tutto per rendere almeno un po’ migliore questo mondo.

Mettete da parte il cinismo: oggi c’è Kintsugi, il nuovo singolo di Elisa. Riduzionista definirlo così. Sembra di seguire l’ennesima formula dell’ennesimo singolo dell’ennesima cantante a caso. E invece qui siamo davanti a qualcosa che ci costringe a fermarci. Provate a trovarla una canzone che vi fermi nel 2026. La musica corre, mentre questa canzone si imprime nella coscienza dei coraggiosi, che poi sono i profondi, che poi sono quelli che nonostante tutto ancora si aggrappano alla speranza di una qualche felicità senza sentirsi stupidi per questo.

E già dal significato del titolo dovevamo aspettarci un altro prodigio di quella che possiamo tranquillamente definire la migliore cantautrice italiana in vita: Elisa Toffoli. Kintsugi significa letteralmente “riparare con l’oro” ed è legato a un'antica tecnica artigianale giapponese del XV secolo per riparare oggetti in ceramica rotti. Sapete quando qualcosa ci fa davvero bene? Quando riusciamo a trasmettere quel bene anche all’altro. E che questa nuova influenza della filosofia orientale faccia bene ad Elisa è evidente, soprattutto nel momento in cui ci accorgiamo che attraverso lei, fa bene anche a noi.

Il brano anticipa il disco di Elisa in uscita il 27 novembre e se questi sono i presupposti, possiamo rilassarci: per un po’ la musica italiana è salva, perché ancora qualcuno lotta nel silenzio di un’apparente inattività per provare a dirci qualcosa. Kintsugi è un’opera, che non serve neanche comprendere, va sentita. E se non siete in grado oggi, riprovate tra un anno, tra tre, tra cinque, tra dieci. I neonati non conoscono i benefici del latte, eppure lo cercano, se ne nutrono. È un istinto primordiale. È ciò che accade quando si ascolta Elisa: non serve necessariamente essere giunti al suo livello di consapevolezza e trasformazione, si sente e basta. E scuote. E abbraccia. Kintsugi è per i fiori tardivi, quelli che si sono fatti aspettare ma che non hanno mai smesso di scontrarsi col fango, non con la foga dei lottatori, ma con la disciplina dei fiori di loto. Il loto dal fango cresce imperterrito, silenzioso, senza turbamenti. Le radici affondano nel fango mentre lo stelo s’allunga verso l’alto e se ne frega. Lui va: il loto è forte e lo è senza proclami, né gloria né miseria lo sfiorano, lui fa quello che deve fare e basta. Mica come noi, che mentre la vita prende il suo corso ci interponiamo con le cronache, le proiezioni, le soluzioni. E questa storia la senti cantare da Elisa in Kintsugi.