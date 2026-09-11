Torna X Factor, ma i giudici sono meglio dei concorrenti. Belle voci (da Elisa Benetti a Giacomo Calò), però cosa resta? Ve lo diciamo noi: Madonna che fa da testimonial a Kiko nella pubblicità

Una volta le audizioni di X Factor mi divertivano. Anche chi non era capace, in qualche modo, lasciava qualcosa. Adesso, dopo vent’anni, ho scoperto che la nuova Clio ha Google integrato, che Kiko ha Madonna come testimonial, alla faccia di Dior, Chanel e compagnia bella. Dei concorrenti, invece, faccio già più fatica a ricordarmi. Belle voci, bei visi, gente intonatissima. Elisa Benetti arriva sul palco con ¡Ay, Paquita! di Rosalía, Veronica Bruganelli canta Voilà, Giacomo Calò Beautiful Things. Bravi, davvero. Ma il meccanismo è sempre quello: cantano benissimo una canzone che conosciamo già, i giudici si guardano, qualcuno ha i brividi, quattro sì. Pubblicità. Altro concorrente. Più o meno siamo lì.