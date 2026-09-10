Ferrari, Vasseur a fuoco dopo le polemiche di Monza: “Tra Hamilton e Leclerc i principi sono chiari. Ordini di scuderia? Decido io”

“Molto spesso, però, con noi sono molto più tranquilli di quanto poi non lo siano con la stampa. Lewis mi ha detto: ‘Fred, l’80% del mio messaggio era positivo e loro hanno preso il 20% negativo’. Ma sappiamo tutti come funziona. Se dici che la squadra sta facendo un buon lavoro e poi aggiungi un ‘però’, sarà quella parte a diventare il titolo. Fa parte del gioco”.

Proprio per questo, dei confronti interni non sono mancati: “Abbiamo avuto dei buoni incontri sia con Lewis che con Charles. Si sono chiariti insieme e ho ricordato loro alcuni principi fondamentali del mio modo di gestire la squadra. E continuerò a seguirli”.

Un problema però persiste ed quello della narrazione portata avanti dopo ogni minima difficoltà. “Charles, dopo la discussione, ha detto: ‘Sono stato troppo aggressivo’. E per me va bene così. Quando Kimi era in lotta con Russell è finito sulla ghiaia, così come Lewis al via. Nel nostro caso però da un episodio di pista siamo passati molto rapidamente a parlare di una crisi nella gestione dei piloti. Credo che le due cose vadano tenute nella giusta proporzione”.