Una Ferrari, Leclerc e un bicchiere di Chivas Regal: siamo stati a Maranello, abbiamo visto come si costruiscono le vetture (non solo di F1) e qui vi raccontiamo tutto

Ci sediamo alla prima, dove Sandy ci spiega tutto del processo realizzativo del blend e poi ci guida all’assaggio di quattro varietà che, in parte, hanno dato vita al prodotto finale. Ci parla di sapori, di odori, delle ore passate in Scozia a mescolare Whisky e dell’atteggiamento di Charles, curioso e sempre con un taccuino in mano. Alla fine, dice, il suo preferito era un “Longmorn”, un single malt affinato in botti che avevano precedentemente contenuto sherry.

È la tipologia scelta per il cuore della miscela finale che unisce sedici whisky differenti, ciascuno invecchiato almeno 16 anni. Noi non siamo grandi esperti di whisky, ma con l’aiuto del master blender e di qualche domanda riusciamo a capire le varie differenze dalla base al blend realizzato.

Anche il pranzo, che ci viene servito una volta cambiato tavolo, è legato a CR16. Gli entrée sono accompagnati da una rivisitazione dello Spritz con base di whisky, poi antipasto e primo - del salmone e i famosissimi tortellini di Massimo Bottura - da un Manhattan completamente rivisitato. Difficile da spiegare, ma tutto sembrava il linea con il retrogusto dolce del blend.

Terminata questa prima esperienza, insieme ai nostri colleghi usciamo dal ristorante, attraversiamo la strada e davanti a noi c’è il leggendario edificio rosso con insegna gialla, l’ingresso allo stabilimento del Cavallino. A guidarci c’è una signora sulla quarantina, dai tratti asiatici e la voce piuttosto bassa. Una volta ritirato il pass, la prima tappa è la struttura dove vengono progettati e assemblati i motori: da un lato 22 postazioni dedicate ai V6 e i V8, dall’altro 40 solo per i V12, montati a mano e con un operaio designato per ogni unità. Per finirne uno, ci vogliono dai quattro ai cinque giorni.