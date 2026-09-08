Inter contro il Real Madrid ce la puoi fare come quando Herrera batteva Puskas e Di Stefano: i Nerazzurri sono pronti per un’impresa

Non solo sorrisi e trionfi, perché, negli anni ’80, il Real Madrid è stata la bestia nera dell’intera in tutte competizioni internazionali. E se il giustiziere dei nerazzurri si chiamava Carlos Alonso Gonzalez Santillana, oggi là davanti ci sono fuoriclasse come Vinicius, Bellingham e il milanista Mbappé. La storia è sempre la stessa, il livello degli spagnoli è altissimo. Ma di tempo ne è trascorso tanto, con, in mezzo, successi incredibili e momenti meno esaltanti. Ora però l’Inter sembra una squadra matura e pronta per scendere in campo al Bernabeu senza timore e con la consapevolezza delle grandi squadre. Ecco perché si può battere il Real Madrid: perché ci si sente pronti per confrontarsi con i migliori, ogni stagione. Non è un caso arrivare due volte in finale, anche se poi si sono perse.

La squadra di Chivu, merito anche della personalità dello stesso allenatore, dimostra ogni domenica, in serie A, forza, unione di gruppo e una superiorità schiacciante rispetto alle avversarie. Perché i campioni ci sono: Lautaro Martinez, Thuram, Bastoni, Barella, Chala, i nuovi arrivati dalla Premier League, oltre alla consapevolezza di essere forti che mai si era vista prima. E se c’è il rammarico per l’assenza di un leader tecnico come Di Marco, si è notato, nell’esperienza di Chivu, come il gioco collettivo riesca a sopperire un singolo in meno.

Il Real? Si presenta alla sfida ferito dalla sconfitta contro il Betis Siviglia e con un centrocampo tutto da inventare. Ma gli interpreti che scenderanno in campo saranno sempre una fuoriserie del calcio mondiale. Favoriti sì, ma questa l’Inter è diventata grande e può riscattare il calcio italiano.