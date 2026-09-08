Dopo la bagarre targata US Open, Wimbledon scarica gli influencer e ci ricorda che il tennis (e i Championships) è tutta un'altra cosa

Gli US Open sono ormai nel clou dell'azione, con le finali attese per il prossimo fine settimana, ma una questione, più di tutte, sembra destinata a far discutere ben oltre l'ultimo vincente sull'Arthur Ashe: parliamo degli influencer. Cento gli accrediti offerti dalla United States Tennis Association quest'anno, con l'obiettivo di rendere l'esperienza analoga a quella del Coachella. Ci sfugge cosa abbiano in comune un festival di musica nel deserto e un torneo di tennis, ma del resto dagli USA non potevamo che aspettarci diversamente, considerata la dilagante spettacolarizzazione dello sport tutto, che proprio lì trova terreno non fertile, fertilissimo. A partire dal più recente esempio della Formula 1, le discipline sportive sono ormai alla mercè di dinamiche che hanno a che vedere più con lo show business che con la loro natura competitiva. A New York, quindi, non si è solamente trattato di balletti destinati a TikTok, ma di una mentalità ben più ampia che predilige la viralità allo status.

Di classe ne sa qualcosa Wimbledon, come di rispetto e tradizione. È di poche ore fa la notizia secondo cui la Cattedrale del tennis non vedrà la presenza di content creator. L'All England Club si è quindi ben guardato dal compromettere l'inarrivabile equilibrio che ci si attende da lui. L'appuntamento, fissato tra il 28 giugno e l'11 luglio 2027, dice addio alle presenze social, una mossa preventiva e in perfetto stile Londra: salvaguardarsi dal caos che distrae dai campi più curati del mondo. Là dove il bon ton trova facilmente casa nella perfetta combinazione tra bianco candido e religioso silenzio.